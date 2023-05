Alexander McQueen, Bruce Oldfield : ces couturiers britanniques à l'honneur au couronnement

À côté des uniformes et tenues traditionnelles chargés d'histoire, omniprésents au couronnement de Charles III, la reine Camilla et la princesse de Galles Kate ont opté pour des couturiers britanniques pour créer leur robe de cérémonie du couronnement samedi. La robe de la reine a été réalisée par Bruce Oldfield, un couturier de 72 ans qui a déjà créé de nombreuses robes pour Camilla.

Bruce Oldfield, rendu célèbre par la princesse Diana

Mais le choix de Bruce Oldfield a surpris au Royaume-Uni, car il a été rendu célèbre par la princesse Diana, l'ex-épouse de Charles. Dans les années 80, il a dessiné des dizaines de robes de soirée pour elle, dont certaines des plus célèbres et glamours de la princesse, décédée en 1997 dans un accident à Paris. "J'ai donné à Diana son glamour et à Camilla sa confiance", avait-il dit en 2014.

La robe de Camilla, couleur ivoire, allie argenté et doré, dans une coupe sobre. Elle est brodée de fleurs sauvages britanniques, marguerites et myosotis notamment. La robe a été coupée dans du Peau de Soie, une étoffe de soie au fini lustré, et tissée par Stephen Walters dans le Suffolk, en Angleterre, a indiqué le palais de Buckingham.

La robe de Kate Middleton créée par la maison Alexander McQueen

Kate est elle apparue dans une tenue flamboyante, aux couleurs du drapeau britannique. Sa robe ivoire était couverte du manteau de l'Ordre royal victorien. Sa robe a été créée par la maison Alexander McQueen, qui avait déjà réalisé sa robe de mariage, en 2011. C'est une robe en crêpe de soie ivoire avec des broderies en fil d'argent et des motifs de roses, de chardons, de jonquilles et de trèfles. Sa coiffe en argent, cristaux et fils d'argent, brodée de feuilles en trois dimensions, était signée Jess Collett x Alexander McQueen. Ses boucles d'oreille sont faites de perles et de diamants ayant appartenu à Diana. La fille de Kate et William, Charlotte, portait également une robe et une cape Alexander McQueen.

>> A ECOUTER AUSSI - Europe midi, le journal avec Philippe Delorme

Le couronnement a donné du travail aux plus anciens ateliers anglais. La tunique du couronnement de Charles a par exemple été fabriquée par Ede and Ravenscroft, connu pour être le plus ancien tailleur de Londres, remontant à plus de 330 ans. Cet atelier a confectionné des vêtements pour tous les couronnements britanniques depuis celui du roi William et de la reine Mary en 1689, selon le palais de Buckingham.