Tempête Dennis: 60.000 foyers privés d'électricité dans le nord-ouest du pays

A 18 heures, environ 60.000 foyers étaient privés d'électricité dimanche en début de soirée dans le quart nord-ouest de la France après le passage de la tempête Dennis, a annoncé Enedis. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a en effet effectué un point de situation et constaté que la majorité des foyers sans électricité se trouvent "principalement en Bretagne, Pays de la Loire et Normandie", d'après une porte-parole du groupe qui s'est exprimée auprès de l'AFP.

La Bretagne et les Pays de Loire attendent des renforts

En Bretagne, 18.000 foyers étaient plongés dans le noir à 16h30 : 7.000 en Ille-et-Vilaine, 4.500 dans le Finistère et dans le Morbihan ainsi que 2.500 dans les Côtes-d'Armor. Face à cette situation, "des renforts d'Enedis Picardie et Poitou-Charentes viennent également prêter main forte en Bretagne", a précisé une porte-parole d'Enedis Bretagne à l'AFP.

Toujours selon Enedis, 15.000 foyers sont privés de courant dans les Pays de Loire, d'après un relevé effectué à 19 heures: 6.500 dans le Maine-et-Loire, 4.000 en Mayenne, 3.000 dans la Sarthe, 1.500 en Loire-Atlantique et pratiquement aucun en Vendée. "On attend des renforts d'autres régions, on fait notre possible, mais le retour à la normale est plutôt attendu lundi", a indiqué à l'AFP une porte-parole régionale d'Enedis.

En Normandie, vers 17 heures, "11.000 clients étaient privés d'électricité" :3.400 dans l'Orne, 2.900 dans l'Eure, 2.200 en Seine-Maritime, 1.300 dans le Calvados ou encore 1.200 dans la Manche.

Des techniciens d'Enedis et des pompiers mobilisés

Des techniciens sont mobilisés pour rétablir l'éléctricité, 450 agents en Bretagne et 200 en Normandie. Les pompiers ont également été beaucoup sollicités avec "un pic d'activité entre 14H00 et 16H00" dans le Morbihan débouchant sur plus de 200 interventions en lien avec "ce coup de vent", sans qu'il n'y ait de blessé. Dans les Côtes-d'Armor, les pompiers ont enregistré "une très forte activité" avec 800 appels dimanche. Les pompiers du Finistère, ont, eux effectué près de 350 interventions.

Dans les Hauts-de-France, les pompiers du Pas-de-Calais ont également du intervenir près de 150 fois. A 18 heures, 800 foyers étaient privés d'électricité.

Le vent et la pluie faiblissent

"L'épisode météo critique est passé", a toutefois souligné Enedis. La vigilance orange (vent et/ou pluie) a en effet été levée pour les quatre départements bretons ainsi que pour La Manche et le Calvados, a indiqué Météo-France. "Sur les départements sortis de la vigilance, le vent est repassé sous le seuil des 100 km/h et va continuer de faiblir en soirée. On pourra encore observer des rafales autours de 90km/h jusqu'en début de nuit", précise Météo-France dans son dernier bulletin. Côté pluie "L'épisode pluvieux touche à sa fin. Les cumuls de pluie mesurés pour l'épisode dépassent généralement 40 mm sur le Finistère et le Morbihan", assure Météo-France.