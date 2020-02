Tempête Dennis : "quand ça commence à passer par-dessus les digues..."

Environ 10.000 foyers, surtout dans le Finistère, étaient privés d'électricité dimanche en Bretagne en raison du passage de la tempête "Dennis", selon Enedis. Le département se trouvait toujours en vigilance orange à la mi-journée, tout comme le Calvados, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Manche et le Morbihan, selon Météo France.

"On est habitué dans le Finistère..."

"Ça souffle pas mal, sur le port ça remue, il y a de la houle, ça claque contre la corniche", témoigne un gérant de restaurant de Concarneau, dans le Finistère, interrogé par Europe 1. "Il y a des belles vagues, des belles photos à faire. En plus la mer est haute, donc les vagues provoquent des embruns qui passent par-dessus les digues."

"Quand ça commence à passer par-dessus et à quasiment traverser la route, c'est qu'il y a une belle marée et pas mal de vent. Vous prenez une bonne douche sur la corniche ! Mais on est habitué dans le Finistère...", poursuit le commerçant.

Aucun blessé pour le moment

D'après la communication régionale d'Enedis, 450 agents sont mobilisés sur le terrain pour rétablir le courant. Contactés par l'AFP, les Codis (Centres opérationnels départementaux d'incendie et de secours) bretons ont fait état de nombreuses interventions, essentiellement des branches sur les routes, sans qu'il y ait pour le moment de blessés.

Au Royaume-Uni, la tempête et ses pluies torrentielles clouent en revanche au sol des centaines d'avions, pendant que l'armée est mobilisée et le sud du Pays de Galles en alerte rouge, la météo y présentant un "danger de mort". Dimanche matin, près de 200 alertes inondations avaient été mises en place, sur une zone s'étendant du sud de l'Écosse à la Cornouailles (sud-ouest de l'Angleterre). A Aberdaron, dans le sud du Pays de Galles, des vents de plus de 145 km/h ont été enregistrés.