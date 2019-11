Tempête Amélie : moins de 10.000 foyers sans électricité ce lundi soir

Moins de 10.000 foyers restaient privés d'électricité lundi à 21 heures dans le Sud-Ouest, où la façade atlantique a été balayée par la tempête Amélie, a indiqué le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis.

Plus de 90% des foyers touchés réalimentés

"A 21 heures, moins de 10.000 foyers (sont) privés d'électricité en Nouvelle Aquitaine", a déclaré le gestionnaire. L'entreprise, qui précise que ses équipes "restent mobilisées", doit communiquer un nouveau comptage mardi à 9 heures. Rafales à plus de 160 km/h, routes coupées par des arbres, Amélie, première tempête de l'automne, a balayé la façade atlantique, privant d'électricité jusqu'à 140.000 foyers dimanche à la mi-journée.

#TempêteAmélie Ce soir en Nouvelle Aquitaine, grâce à la mobilisation sur le terrain de nos techniciens et prestataires + de 90% des foyers ont été réaliméntés et il reste moins de 10 000 foyers privés d'électricité. #ServicePublicpic.twitter.com/FLUM1woEPx — Enedis (@enedis) November 4, 2019

Les fortes pluies du week-end ont également fait une victime à Nice, une retraitée de 71 ans dont le corps a été retrouvé lundi, enseveli derrière sa maison par un glissement de terrain, a-t-on appris auprès des pompiers. Dimanche, les personnes privées d'électricité étaient principalement des habitants du Sud-Ouest : Pyrénées-Atlantiques, Landes, Dordogne, Charente-Maritime, Charente. Par ailleurs, quatre trains reliant Hendaye et Tarbes à Paris ont fini par arriver en gare de Montparnasse lundi matin après plusieurs heures de retard, le dernier peu avant 4 heures, a indiqué la SNCF.

Des vents à plus de 180 km/h sur le Cap corse

Certains étaient partis dimanche matin mais, après le passage de la tempête, le trafic a été perturbé par "une cinquantaine d'arbres sur les voies" dans le Sud-Ouest étendu, et il a fallu procéder à des interventions de nettoyage avant que les trains puissent continuer leur route. La Charente-Maritime était en vigilance orange inondation lundi en fin de journée. La tempête Amélie a généré des vents violents en Haute-Corse cette nuit, à plus de 180km/h dans le Cap et 150 Km/h en Balagne.

En fin d'après-midi, l'accès à l'électricité de tous les clients EDF de l'île touchés par les intempéries a été rétabli, a précisé le groupe sur Twitter.