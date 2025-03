Corse : pour mieux anticiper les phénomènes extrêmes, des bouées météorologiques déployées au large de l'ile

Météo-France indique ce jeudi que la cinquième et dernière des bouées météorologiques destinées à mieux anticiper les événements extrêmes a été déployée au large de la Corse. Ce dispositif avait été programmé après la tempête meurtrière de l'été 2022.

La cinquième et dernière des bouées météorologiques destinées à mieux anticiper les événements extrêmes a été déployée au large de la Corse, comme il avait été prévu après une tempête meurtrière en 2022, a annoncé jeudi Météo-France. "Le 5 mars 2025, la cinquième de ces bouées a été mise à l'eau au nord-ouest de l'île de Beauté. Elle permettra, à l'instar de celles précédemment déployées, d'améliorer le suivi des phénomènes météorologiques et les capacités d'anticipation des intempéries avant qu'elles ne touchent terre", indique l'établissement public dans un communiqué.

Un déploiement après la violente tempête de l'été 2022

La première bouée avait été mise à l'eau en 2023 et il était alors prévu que les quatre autres le soient progressivement d'ici 2025. Le gouvernement avait annoncé le déploiement de ces cinq bouées fin août 2022, après une tempête très brutale et soudaine qui avait fait, en quelques heures seulement, d'énormes dégâts et causé la mort de cinq personnes en Corse. Météo-France avait alors été critiqué pour ne pas avoir déclenché l'alerte suffisamment tôt.

Le but de ces bouées de plus de 3 tonnes est de disposer de plus de mesures, notamment du vent mais aussi d'autres paramètres (pression, humidité, température), afin de compléter les observations des satellites ou des radars. Elles serviront à "améliorer la couverture en observations de surface en mer dans cette région, et à améliorer la surveillance du temps et la prévision immédiate (comme l'arrivée d'un orage)", explique Météo-France.

"Lors d'événements météorologiques dangereux, comme un orage ou un épisode méditerranéen, les données transmises par les bouées vont être essentielles lorsque les scénarios météorologiques divergent sur l'intensité et la localisation du phénomène", détaille l'établissement.

Augmentation des capacités d'adaptation

Les cinq nouvelles bouées s'ajoutent à deux autres qui étaient déjà en mer, plus proche du littoral de l'Hexagone. "Avec le dérèglement climatique et des phénomènes méditerranéens potentiellement plus fréquents et plus intenses, davantage de moyens d'observation s'avèrent nécessaires", souligne la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, citée dans le communiqué.

Les nouvelles bouées "permettront d'augmenter nos capacités d'observation et donc (de) prévoir les phénomènes méditerranéens pour mieux protéger les populations des territoires concernés", ajoute-t-elle.