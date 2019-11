Tempête Amélie : "La solution d'avenir, c'est d'enterrer les fils", s'agace un habitant privé d'électricité

REPORTAGE

Dimanche soir, la tempête Amélie privait encore 55.000 foyers d'électricité, en Nouvelle-Aquitaine surtout. La Gironde était le département le plus touché, avec 14.000 foyers encore coupés dimanche soir. L'essentiel des interventions a porté dans le sud-ouest sur des chutes d'arbres sur les voies, des câbles électriques à terre, des mises en sécurité de biens, le bâchage de toitures.

"Avec le vent, les branches s'agitent, les fils d'électricité se touchent entre eux, puis ils tombent", explique au micro d'Europe 1 Denis, un technicien d'Enedis envoyé dans la nuit de dimanche à lundi pour réparer un câble d'alimentation électrique à Talence, en Gironde. "Ça suffit à couper l'électricité dans tout le quartier. Dès fois, on peut réalimenter le circuit, parfois non, parce qu'il y a trop à faire. Donc on met le matériel en sécurité et les travaux se feront plus tard."

"On enterre toutes les autres énergies sauf l'électricité"

Un peu plus loin, un autre technicien est en train de couper les branches d'un gros pin pour raccorder un nouveau câble, devant les yeux des riverains privés d'électricité. "La solution d'avenir, c'est d'enterrer les fils", s'agace un habitant du quartier. "Depuis le temps qu'on en parle ! On enterre toutes les énergies sauf l'électricité."

Près de 1.700 techniciens étaient sur le terrain partout en France, salarié d'Enedis et d'entreprises partenaires.