SONDAGE - Violences : 71% des Français pensent que la France est en voie de «mexicanisation»

Poitiers, Rennes, Clermont-Ferrand ou encore Sète, les villes moyennes font de plus en plus face à des épisodes de violence inédite, souvent liés au trafic de drogues. Une hausse de la violence que l'on retrouvait habituellement dans les grandes villes (Paris, Marseille) touche désormais les plus petites localités, renforçant le sentiment de la population quant à une "mexicanisation" de la société. Une position partagée à 68% par les hommes sondés et à 72% par les femmes.

Une position partagée majoritairement par les Français votant à droite

Mais le sentiment n'est pas loin d'être résiduel ou épisodique pour les votants à gauche : dans l'ensemble, 52% des sondés "de gauche" considèrent que la France est en voie de "mexicanisation". Petite surprise, les 57% des votants pour La France insoumise répondent favorablement à la question, contre 52 % des sympathisants du Parti socialiste, ou contre les 43 % des sondés affiliés au groupe Europe Écologie / Les Verts.

Côté majorité présidentielle, 60% des personnes interrogées estiment que la France se "mexicanise." À droite, la question fait quasiment l'unanimité au sein des sondés, hommes ou femmes : 91% des sympathisants Les Républicains répondent positivement à la question du sondage, contre 94% au Rassemblement national.

Un écart de plus de 30% est à noter entre les sondés affiliés à gauche et ceux de la droite et l'extrême-droite, mais qui n'est pas le seul écart significatif entre les personnes interrogées.

Un écart marqué par l'âge

Un certain fossé existe entre les jeunes et les Français les plus âgés sur la question, selon ce sondage : les moins de 35 ans ne répondent "oui" qu'à 63%, contre 76% des plus de 50 ans. Dans le détail, 60% des sondés âgés entre 18 et 24 ans répondent favorablement, contre 83% des Français de 50 à 64 ans, la tranche d'âge la plus ferme sur la question de la France sur la voie de la "mexicanisation."

Mais l'écart se réduit significativement lorsqu'on s'intéresse aux catégories socio-professionnelles, où les cadres considèrent que la violence s'intensifie à 67%, contre 71% pour les professions moins diplômées. De même que pour les inactifs, qui s'accordent à 73% sur la question.