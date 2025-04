SONDAGE - 83% des Français favorables à ce que les détenus payent une partie des frais de leur incarcération

Une écrasante majorité de Français – 83% – se déclare favorable à ce que les détenus des prisons françaises prennent en charge une partie des frais liés à leur incarcération, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche dévoilé ce mercredi.

Les Français ne semblent pas vraiment partagés sur la question. Alors que le ministre de la Justice Gérald Darmanin a affirmé lundi soir vouloir modifier la loi pour que les détenus participent aux frais d'incarcération, 83% des Français y sont favorables, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche. Ce résultat traduit un consensus national fort sur cette question, même si l’adhésion varie légèrement selon les générations et les opinions politiques.

Moins d'adhésion chez les 18-24 ans

L’analyse par tranche d’âge révèle que le soutien augmente avec l’âge. Les 18-24 ans sont les moins favorables à la mesure : seuls 71% y sont favorables, contre 83% chez les 25-34 ans et les 35-49 ans. Le soutien progresse ensuite à 85% chez les 50-64 ans et les 65 ans et plus.

La tranche des moins de 35 ans apparaît donc comme la moins convaincue, avec un taux global de 78% de réponses favorables et 21% de défavorables. À l’inverse, les 50 ans et plus affichent une adhésion particulièrement forte (85% favorables et seulement 14% défavorables).

Du côté des catégories socioprofessionnelles, on observe un léger écart entre CSP+ et CSP–. Les CSP+ sont 81 % à soutenir la mesure, contre 82 % pour les CSP–. Les inactifs (retraités, étudiants, chômeurs, etc.) sont les plus favorables, à 84 %.

Les sympathisants de gauche sont les plus réservés

Sur le plan politique, les sympathisants de gauche sont les plus réservés. Si 70% d’entre eux sont favorables à la mesure, les taux descendent à 68% pour les proches de La France insoumise et à 66% pour ceux d’Europe Écologie - Les Verts. Les sympathisants du Parti Socialiste s’y montrent un peu plus favorables, à 73%.

Le soutien augmente sensiblement au centre et à droite : 81% de la majorité présidentielle (et 79% pour Renaissance) approuvent la mesure. L’adhésion est encore plus forte chez les sympathisants de droite (89% pour Les Républicains) et d’extrême droite (87%, dont 86% pour les proches du Rassemblement national).

Selon Gérald Darmanin, les prisons françaises coûtent à la France "dix millions d'euros par jour" et "quatre milliards d'euros par an".

Le sondage a été effectué via un échantillon national représentatif de 1.002 personnes âgées de 18 ans et plus. Le questionnaire a été auto-administré en ligne sur panel les 29 et 30 avril 2025.