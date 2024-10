SONDAGE - 75% des Français estiment que la laïcité est menacée à l'école

Agressée pour avoir demandé à une élève de retirer son voile. Lundi 7 octobre, dans un lycée de Tourcoing (Nord), une professeure a reçu une gifle de la part d'une adolescente après avoir demandé à cette dernière de retirer le voile qu'elle venait d'enfiler sans être sortie de l'établissement. Une affaire qui n'est pas sans rappeler les menaces de mort reçues par le proviseur du lycée Maurice-Ravel à Paris, pour des raisons analogues. Et qui a de nouveau soulevé une question majeure : la laïcité est-elle menacée en milieu scolaire ?

Pour 75% des Français, la réponse est oui, selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche*. Un pessimisme particulièrement visible chez les plus âgés puisque 83% des plus de 50 ans estiment que la laïcité est menacée à l'école, contre seulement 58% des moins de 35 ans.

Les sympathisants de LFI estiment que la laïcité n'est pas menacée à l'école

Selon la proximité politique des sondés, l'inquiétude face aux atteintes à la laïcité en milieu scolaire fait globalement consensus. 8 personnes interrogées sur 10, parmi celles se positionnant à droite, estiment que la laïcité est menacée à l'école. Un chiffre qui grimpe même à 89% chez les partisans du Rassemblement national. À gauche, en revanche, les positions sont moins catégoriques. Les socialistes (76%) et les écologistes (56%) jugent la menace réelle, tandis que les électeurs de la France insoumise balaient cette idée. 54% d'entre eux ne sont pas d'accord avec l'idée d'une laïcité fragilisée en milieu scolaire. S'agissant des sympathisants de la majorité présidentielle, 74% d'entre eux répondent par l'affirmative à la question posée.

Cette question s'était imposée au cœur du débat public il y a un an jour pour jour lorsque Dominique Bernard, professeur de français dans un lycée à Arras (Pas-de-Calais), mourait sous les coups de couteau du terroriste islamiste Mohamed Mogouchkov, ancien élève de l'établissement. De nombreux enseignants avaient alors témoigné de leurs difficultés à aborder ce principe de laïcité avec certains élèves. Il y a quatre ans, c'est le professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty, qui était assassiné par un jeune Tchétchène de 18 ans, pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet lors d'un cours dédié à la liberté d'expression.

*Échantillon national représentatif de 1010 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération