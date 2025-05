SONDAGE - 80% des Français estiment la justice trop laxiste

Dans un sondage CSA réalisé pour Europe 1, CNews et le JDD, 80% des Français interrogés estiment que la justice est trop laxiste. Si les résultats sont assez similaires au niveau du profil des questionnés, ils se divergent grandement en fonction des affiliations politiques.

La justice est-elle, selon vous, trop laxiste ? À cette question posée par le centre de sondages CSA pour Europe 1, CNews et le JDD, 80% des 1.011 interrogés répondent par "oui". Un pourcentage plus ou moins similaire dans les résultats détaillés en fonction du sexe des questionnés, de leur âge et de leur profession, mais qui change drastiquement en fonction de leur sensibilité politique.

De faibles écarts entre les sexes, les âges et les professions

Sur les 1.011 Français ayant participé au sondage, 80% ont répondu par l'affirmative, 19% par la négative et 1% n'a pas souhaité se prononcer. Des résultats équivalents étaient ressortis en septembre 2024, lorsque cette même question avait été posée, à l'exception près que le pourcentage de "non" s'établissait à 20.

Dans les résultats détaillés selon le sexe, l'âge et la profession, les chiffres sont quasi identiques et gravitent entre 74% et 88%. Avec un écart de dix points entre les hommes et les femmes, ces dernières, à hauteur de 85%, estiment davantage que la justice fait preuve de laxisme.

Par ailleurs, toutes les tranches d'âge partagent le même avis, avec de faibles écarts de points. Effectivement, les 35-49 ans, sont les plus en désaccord avec cette interrogation, mais avec seulement 21% de réponses négatives et 1% de réponses blanches. Ce sont les 25-34 ans, avec 83% de réponses positives, qui réservent le jugement le plus sévère au système judiciaire.

Enfin, du côté de la profession, 26% des CSP+ considèrent la justice suffisamment stricte, contre 12% des CSP- et 20% des inactifs. Seule catégorie, où une partie (1%) n'a pas souhaité se prononcer.

Mais de fortes divergences selon les appétences politiques

Si les écarts de points sont très maigres dans les résultats détaillés selon le profil des interrogés, ils se creusent bien plus selon leur proximité politique.

Les personnes se revendiquant de la gauche estiment effectivement que la justice n'est pas laxiste à hauteur de 46%. A contrario, les questionnés proches des valeurs de la droite sont seulement 7% à penser la même chose, et 93% d'entre eux pensent qu'elle est trop souple. Avec un pic à 96% pour les sondés affiliés aux idées des Républicains.

Les Français en accord avec les idées de la majorité présidentielle se placent entre les deux, étant donné qu'ils sont 75% à répondre par l'affirmative au sondage.