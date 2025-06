SONDAGE - Peines de prison ferme : 87% des Français s'y disent favorables pour les agresseurs des représentants de l'État

D'après un sondage CSA pour Europe 1/CNews/Le JDD, 87% des Français sont favorables à l'instauration de peines de prison ferme de trois mois minimum, réellement exécutées, pour les agresseurs des représentants de l'État.



Suppression du sursis et instauration de peines minimales : après les violences en marge de la victoire du PSG en Ligue des champions, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a estimé mardi que les premières condamnations n'étaient "plus à la hauteur" et a annoncé son ambition de changer la loi. Invité au 20H de TF1 mardi soir, le garde des Sceaux a notamment proposé de supprimer les aménagements de peine obligatoires, de supprimer le sursis et de mettre en place par la loi une condamnation minimum systématique une fois la culpabilité reconnue.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Par exemple, trois mois de prison ferme (réellement exécutées) minimum pour toute agression envers un représentant de l'État ou encore amende très élevée pour toute destruction"", a-t-il appuyé. Selon un sondage CSA pour Europe 1/CNews/Le JDD, 87% des Français sont favorables à l'instauration de peines de prison ferme de trois mois minimum, réellement exécutées, pour les agresseurs des représentants de l'État.

89% des CSP+ et CSP- approuvent l'idée

Dans le détail, 86% des hommes et 88% des femmes y sont favorables. Des chiffres que l'on retrouve dans les mêmes proportions au sein des catégories socioprofessionnelles, puisque les CSP+ et des CSP- sont 89% approuvent cette idée et 85% des inactifs.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Toutes les classes d'âge (à l'exception des 25-34 ans qui pointent à 78%) sont majoritairement pour l'instauration de peines de prison ferme de trois mois minimum pour les agresseurs des représentants de l'État. Cette idée rencontre encore plus de ferveur chez les plus âgés. Ainsi, les 50 à 64 ans y sont favorables à 92% et les 65 ans et plus à 90%.

Un clivage gauche-droite important sur cette question

Du côté des opinions politiques, un écart important se creuse, sans surprise, entre les électeurs de La France insoumise (58% pour, 42% contre) et ceux des Républicains (97% pour) et du Rassemblement national (96%).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les électeurs du Parti socialiste approuvent la proposition du garde des Sceaux à 82%, les Écologistes à 78%. Du côté du camp présidentiel, ils sont 94% à souhaiter l'instauration de peines minimales, 5% contre, 1% ne se prononce pas.

*Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 3 et 4 juin sur un échantillon national représentatif de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.