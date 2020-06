SONDAGE EXCLUSIF - Coronavirus : seuls 22% des Français estiment que le pire est passé

EXCLUSIF

L'avenir économique est incertain et les Français le ressentent. D'après un sondage exclusif BVA* pour Europe 1 et Orange publié ce jeudi, 85% des Français se disent inquiets du niveau de chômage national. Une peur nourrie par les 800.000 suppressions d'emplois qu'anticipe le gouvernement dans les prochains mois, mais aussi par les mauvaises annonces sur l'emploi qui touchent de grands groupes comme Renault, ou Air France.

Seuls 22% des Français estiment que le pire est derrière nous

72% des Français anticipent désormais une crise économique durable dont les conséquences iront au-delà de 2020, et 79% sont inquiets pour leur pouvoir d'achat. C'est donc presque mécaniquement que la proportion des sondés qui estiment que dans cette crise "le pire est derrière nous" chute brutalement, après plusieurs semaines de hausse depuis le 11 mai, le début du déconfinement. Ils ne sont désormais plus que 22%, contre 32% lors du dernier pointage réalisé la semaine dernière.

La peur du coronavirus toujours présente

Mais l'économie n'est pas le seul point d'inquiétude des sondés. Si la peur d'attraper le coronavirus se stabilise à 67% de la population (contre 77% au plus fort de la crise sanitaire), les Français sont désormais une majorité à anticiper une seconde vague épidémique et un nouveau confinement (61%). Soit une hausse de 7 points en une semaine.

Un moral stable et une confiance limitée dans l'action du gouvernement

Dans ce contexte, et malgré les annonces positives d'Emmanuel Macron concernant les restaurants ou les écoles dimanche dernier, le moral des Français reste stable. À la question "quelle note, entre 0 et 10, donneriez-vous pour refléter son niveau aujourd’hui ?", la note moyenne est de 6,7. Mais encore faudrait-il que les sondés aient confiance dans la gestion de crise du gouvernement, ce qui n'est le cas que pour 38% d'entre eux.

*Enquête barométrique en continu réalisée par Internet, entre le 16 et le 18 juin, auprès d'un échantillon représentatif de 1.000 Français âgés de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas et le principe du roll-up.