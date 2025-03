SONDAGE - 84% des Français estiment que la justice des mineurs est inadaptée à la société d'aujourd'hui

D'après les résultats d'un sondage CSA pour Europe 1, CNEWS et le "Journal du dimanche", 84% des Français considèrent que la justice des mineurs est inadaptée à la société d'aujourd'hui. Un résultat que partage les sondés, peu importe leur sexe, âge, profession et proximité politique.

Selon vous, la justice des mineurs est-elle adaptée ou inadaptée à la société d’aujourd’hui ? 84% des Français répondent qu'elle est inadaptée, tandis que 15% estiment que la justice des mineurs est adaptée à la société d'aujourd'hui, selon les résultats d'un sondage CSA pour Europe 1, CNEWS et le Journal du dimanche. Un résultat qui fait écho aux récentes déclarations mardi du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, sur la justice des mineurs au micro de Sonia Mabrouk lors de la Grande Interview Europe 1 - CNEWS.

LFI, parti politique le plus divisé

Peu importe le bord politique du sondé, la majorité répond que la justice des mineurs est inadaptée à la société d'aujourd'hui. La gauche, elle, est un peu plus divisée, car 70% l'estiment inadaptée, tandis que 29% assurent qu'elle est adaptée. Dans le détail, LFI est le parti politique le plus divisé. Seulement 56% de ses électeurs affirment que la justice des mineurs est inadaptée, contre 42%.

De leur côté, 73% des socialistes trouvent la justice des mineurs inadaptée alors que 26% l'évaluent comme adaptée. Europe Écologie / Les Verts est le parti qui se rapproche du résultat de ce sondage : 85% de ses électeurs répondent qu'elle est inadaptée et 15% estiment qu'elle est adaptée.

Les plus de 50 ans sont plus en phase que les moins de 35 ans

Et si l'on observe les résultats en fonction du sexe, de l'âge et de la profession des sondés ? Une nouvelle fois, dans tous les compartiments, une majorité d'entre eux répondent que la justice des mineurs est inadaptée à la société d'aujourd'hui. Ce sont les plus de 50 ans qui sont le plus en harmonie, avec une écrasante majorité d'entre eux : 92%.

Les moins de 35 ans, eux, sont les plus partagés. 69% estiment que la justice des mineurs est inadaptée à la société d'aujourd'hui, contre 31%.

Le sondage a été effectué via un échantillon national représentatif de 1010 personnes âgées de 18 ans et plus. Le questionnaire auto-administré en ligne sur panel.