SONDAGE - 87% des Français sont pour l'expulsion des détenus étrangers dans leur pays d'origine

Selon les résultats d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le "Journal du dimanche", 87% des Français sont favorables à l'expulsion des détenus étrangers dans leur pays d'origine. Un résultat sans appel, partagé selon l'âge des sondés ainsi que leur proximité politique.

À la question "Êtes-vous pour ou contre l’expulsion des détenus étrangers dans leur pays d’origine ?", une grande majorité de Français, 87%, ont répondu "pour", et 13% ont répondu "contre", selon les résultats d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du dimanche. Cela fait écho aux prises de position de Gérald Darmanin, garde des Sceaux, et de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur.

Les plus de 50 ans légèrement plus favorables que les moins de 35 ans

Dans le détail, tous les domaines de comparaison affichent une majorité de "pour". De faibles écarts peuvent exister, notamment en fonction de l'âge des sondés. Les moins de 35 ans sont ainsi 83% à être favorables, tandis que les plus de 50 ans sont 90%.

Un écart de cet ordre est également observé si l'on regarde le statut socioprofessionnel des Français interrogés : 83% des CSP+, 87% des inactifs et 90% des CSP- répondent "pour" à la question. Les hommes (86%) et les femmes (87%) sont également largement favorables.

Sept électeurs de gauche sur dix sont d'accord

Et si l'on observe les résultats en fonction de la proximité politique des sondés ? Là encore, dans tous les compartiments, une majorité d'entre eux sont pour l'expulsion des détenus étrangers dans leur pays d’origine. C'est à droite et à l'extrême droite que les participants sont les plus en phase, avec une écrasante majorité d'entre eux, respectivement 97% et 96%. Du côté du parti présidentiel, neuf sympathisants ou adhérents sur dix répondent également "pour".

À gauche aussi, les électeurs se montrent favorables à cette proposition, toutefois dans une moindre mesure. Sept personnes sur dix (71%) déclarant voter pour un parti de gauche (La France insoumise, Parti socialiste, Les Écologistes) sont d'accord. Les moins favorables restent les Insoumis (63%), derrière les écolos (76%) et les socialistes (79%).