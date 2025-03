Sondage - «L'islamisme, aujourd’hui, se comporte comme le fascisme d’hier» : 65% des Français sont d'accord cette déclaration de Bruno Retailleau

Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le "Journal du Dimanche", plus de la moitié des Français sont d'accord avec les propos de Bruno Retailleau qui estime que "l’islamisme, aujourd’hui, se comporte comme le fascisme d’hier". Les électeurs de gauche, et plus particulièrement d'EELV, sont plus divisés sur la question.

Invité de La Grande Interview Europe 1 - CNews de Sonia Mabrouk ce mardi 25 mars, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a ainsi estimé que "l'islamisme aujourd'hui se comporte comme le fascisme d'hier". Une phrase-choc avec laquelle 65% des Français sont d'accord, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le "Journal du Dimanche".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Si l'avis est plus mitigé chez les moins de 35 ans (58% répondent "d'accord" contre 41% en désaccord), chez les plus de 50 ans, le désaccord tombe à 30% pour 70% de "oui." Pour les Français entre 18 et 24 ans, cette affirmation est vraie pour 53% d'entre eux, fausse pour 44% et les 3% restants de cette tranche d'âge ne se prononcent pas.

Des divisions en fonction de l'appartenance politique

En revanche, les réponses divergent en fonction de l'appartenance politique des sondés, qui sont presque aux antipodes : 81% des électeurs de droite considèrent que le ministre de l'Intérieur a raison, contre seulement 43% des électeurs de gauche. Entre les Républicains et le Rassemblement national, le pourcentage de "oui" ne diffère que d'un seul pourcent (84% des électeurs Républicains et 85% pour ceux de Marine Le Pen).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un "oui" qui n'est plus majoritaire parmi l'électorat de gauche, où les Insoumis et les écologistes ne sont respectivement d'accord qu'à 40 et 33%. Pour les Français votant LFI, 57% estiment que Bruno Retailleau a tort et 3% ne se prononcent pas. Côté Parti socialiste, les électeurs sont divisés en 50-50.

Les centristes quant à eux sont également moins catégoriques sur l'affirmation du ministre Bruno Retailleau : 63% se disent d'accord, contre 37% qui considèrent cette affirmation fausse.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Autre donnée à prendre en compte, l'avis des Français en fonction de la catégorie socio-professionnelle : les CSP+ valident à 60% les propos de Bruno Retailleau, contre 62% des CSP- et 71% des inactifs (1% de cette catégorie ne se prononce pas).

Échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.