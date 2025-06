SONDAGE - 80% des Français estiment qu’il faut sanctionner les parents de mineurs délinquants

Selon un sondage CSA pour Europe 1, Cnews et le JDD, 80% des Français sont pour sanctionner les parents de mineurs délinquants. Une proportion qui grimpe à 89% chez les électeurs de droite, et à 94% chez les électeurs du RN.

Faut-il sanctionner les parents de mineurs délinquants ? Le débat revient régulièrement sur le devant de la scène, notamment avec la mise en lumière de la violence chez les moins de 18 ans. Et avec le meurtre de Mélanie G., une surveillante de 31 ans a été poignardée à mort ce mardi matin par un élève de 3e dans un collège de Nogent, il resurgit une nouvelle fois.

Une idée qui progresse dans la société

Et selon un sondage CSA pour Europe 1, Cnews et le JDD*, 80% des Français pensent qu'il faut sanctionner les parents de délinquants. Une idée qui prend de l'ampleur dans la société : en novembre 2024, 78% des Français étaient pour ces sanctions, et ils étaient 79% début juin 2025. À noter que la parentalité des sondés ne change aucunement le résultat global de ce sondage.

Dans le détail, 80% des hommes sont en faveur d'une sanction des parents, contre 79% des femmes. Les CSP+ pointent à 84% d'opinion favorable, les CSP- et Inactifs à 78%.

Du côté de la pyramide des âges, deux groupes émergent : les moins de 50 ans restent sous la barre des 80%, les plus de 50 ans sont au-dessus. Ainsi, les moins de 35 ans sont 74% à penser qu'il faut sanctionner les parents de délinquants. Une idée validée également par 77% des 35-49 ans. De leur côté, les 50 ans et plus pointent à 84% d'opinion favorable (81% chez les 50-64 ans et 86% chez les 65 ans et plus).

94% des électeurs RN favorables à la mesure

Du côté des opinions politiques, les électeurs de gauche sont 64% à vouloir punir les parents pour les agissements de leurs enfants délinquants. Une proportion qui atteint 62% des électeurs LFI, 69% des électeurs du PS et 57% chez les Verts.

À droite, l'unanimité sur la question est proche : 89% des sondés sont d'accord pour sanctionner les parents. Un chiffre qui grimpe même à 94% chez les supporters du RN.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 12 et 13 juin 2025 sur un échantillon national représentatif de 1.006 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.