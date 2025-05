SONDAGE - 76% des Français estiment qu’il faut faire appel à l’armée pour lutter contre le trafic de drogue dans les quartiers difficiles

D'après un sondage CSA pour Europe 1, Cnews et le JDD, 76% des Français sont favorables à l'envoi de l'armée dans les quartiers difficiles pour lutter contre le trafic de drogue. Un chiffre en progression de dix points sur les deux dernières années. Parmi les données saillantes de ce sondage : 80% des femmes interrogées sont favorables à la mesure.

Comment lutter contre le trafic de drogue qui gangrène certains quartiers ? C'est une question qui revient régulièrement sur le devant de la scène médiatique. Et pour certains, la solution est d'envoyer l'armée. Dernière personnalité en date à l'avoir proposée : Karl Olive. En novembre dernier, le député macroniste a plaidé au micro de Radio J pour un "mix entre la police nationale, la police municipale et les militaires pour envoyer un véritable électrochoc dans ce pays".

80% des femmes veulent que l'armée lutte contre le trafic de drogue dans les quartiers

Une proposition qui a fait réagir, notamment les auditeurs de Cyril Hanouna dans On marche sur la tête. Jean-Pascal pointait notamment qu'il s'agissait "d'une fausse bonne idée". Mais à en croire le sondage CSA pour Europe 1, Cnews et JDD*, paru ce dimanche, il est en minorité. Selon cette enquête, c'est 76% des Français qui sont favorables à l'envoi des hommes de la "Grande Muette" pour lutter contre le trafic de drogue dans les quartiers difficile. Une proportion en forte progression, puisqu'un précédent sondage, publié en avril 2023, faisait état de 66% d'opinion favorable, soit une hausse de 10% en seulement deux ans.

Dans le détail, les hommes sont 72% à vouloir que l'armée soit employée pour cette tâche, contre 80% des femmes. Une idée qui séduit 77% des CSP+ et CSP- et 74% des inactifs. Des chiffres, qui laissent peu de doute quant à la popularité de cette mesure au sein de la société, et que l'on retrouve dans toutes les classes d'âge.

Ainsi, les 25-34 ans sont les moins enclins à cette mesure avec 68% d'opinion favorable, tandis que les 35-49 ans pointent à 80%. Situées dans ce delta, les 18-24 ans sont à 73%, les 50-64 ans à 80% et les 65 ans et plus à 75%.

Toutes les opinions politiques majoritairement pour l'envoi de l'armée

À l'aune des opinions politiques, envoyer l'armée dans les quartiers pour lutter contre le trafic de drogue est une possibilité accueillie avec un peu plus de fraîcheur à gauche (64%) qu'à droite (72%). Mais force est de constater qu'aucune frange n'est sous le seuil de la majorité.

Ainsi à gauche, le PS pointe à 67% d'opinion favorable, et Les Verts à 74%. Seuls les Insoumis marquent le pas, et font mécaniquement baisser le taux moyen d'approbation de la gauche, avec 52% d'opinion favorable. De l'autre côté de l'échiquier politique, Les Républicains sont 79% à souhaiter voir des soldats dans les quartiers gangrénés par le trafic, contre 90% des électeurs RN. De leur côté, les partisans du camp présidentiel pointent à 81% d'opinion favorable.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisés les 15 et 16 mai sur un échantillon national représentatif de 1010 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.