SONDAGE - 79% des Français pensent qu'il faut punir les parents de mineurs délinquants

D'après un sondage CSA pour Europe 1, Cnews et le JDD, près de 8 Français sur 10 pensent qu'il faut sanctionner les parents de mineurs délinquants. Une opinion en légère progression depuis la fin novembre 2024. Les 65 ans et plus sont même 85% à être en faveur de cette mesure.

Punir les parents pour les actes de délinquances de leurs enfants ? Ce débat revient régulièrement sur le devant de la scène publique. Et selon un sondage CSA pour Europe 1, Cnews et le JDD*, cette idée progresse légèrement au sein de la société. Fin novembre 2024, 78% des Français étaient pour, désormais c'est 79%.

Hommes et femmes sont favorables à sanctionner les parents des délinquants respectivement à 79% et 80%. Une idée qui séduit 78% des CSP+ et 80% des CSP- et inactifs.

Un clivage gauche-droite

Quant à la pyramide des âges, on observe deux groupes : si les moins de 50 ans restent sous la barre des 80%, ce n'est pas le cas du reste de la population. Ainsi, les moins de 35 ans pointent à 70%, les 18-24 ans à 77% et les 35-49 ans à 79%. Seuls les 25-34 ans sont en retrait à 66%. De leur côté, les plus de 50 ans sont à 84% d'opinion favorable, un pointage qui grimpe à 85% pour les 65 ans et plus.

À l'aune des opinions politiques, on observe également deux groupes, avec un clivage gauche-droite. 55% des premiers considèrent qu'il faut punir les parents (48% pour les électeurs LFI, 61% pour le PS et 47% pour les Verts), tandis qu'à droite la question laisse peu de place au doute. En effet, 90% des électeurs sont en faveur d'une sanction pour les parents de mineurs délinquants. Une proportion qui grimpe à 92% pour les personnes qui glissent un bulletin RN dans l'urne, et à 95% pour les partisans LR. Renaissance pointe de son côté à 85%.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 5 et 6 juin 2025 sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.