SONDAGE - 77% des Français estiment que les parents sont responsables des crimes commis par leurs enfants mineurs

Après le drame à Nogent, dans la Haute-Marne, où un collégien de 14 ans a tué une surveillante de collège à coups de couteau, la responsabilité des parents est pointée du doigt par beaucoup. Et, selon un sondage CSA, 77% des Français estiment que les parents sont responsables des crimes commis par leurs enfants mineurs.

L’éducation familiale est-elle en déclin ? Mardi dernier, un collégien de 14 ans a tué à coups de couteau une surveillante de son collège à Nogent, dans la Haute-Marne. Le mineur a été mis en examen jeudi pour meurtre et placé en détention provisoire. Depuis ce drame, l’incompréhension règne en France. Comment un collégien de cet âge a-t-il pu en arriver là ? Plusieurs facteurs entrent donc en jeu : les réseaux sociaux, les jeux vidéo ou même la responsabilité des parents.

Les moins de 35 ans partagés

Et, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD, 77% des Français estiment que les parents sont responsables des crimes commis par leurs enfants mineurs. Pour rappel, l’éducation familiale est la première et la plus fondamentale forme d’éducation qu’un enfant reçoit. Au sein de la famille, les enfants perçoivent leurs premières leçons de vie comme le respect ou bien l’empathie.

Concrètement, l’ensemble des Français semblent de cet avis, que ce soit chez les hommes (77%), comme chez les femmes (77%). Si les moins de 35 ans (76%) sont majoritairement d’accord avec cela, cette tendance est étonnamment la plus forte auprès des 18-24 ans (88%). Tandis que la tranche d’âge des 25-34 ans (68%) est la plus divisée sur le sujet.

La gauche divisée, la droite sur la même ligne

Alors que les avis sont partagés chez les moins de 35 ans, les plus âgés pensent à plus de 70% que les parents ont une certaine responsabilité dans les actes de leurs enfants. Et cette tendance est la même chez les CSP + (78%), les CSP - (76%), comme auprès des inactifs (76%).

En revanche, selon la proximité politique, les résultats divergent. Sans surprise, la gauche (67%) n’est pas unanime sur la question, avec des Écologistes indécis (60%). Au contraire, le Rassemblement national (88%) partage l’idée d’une responsabilité des parents dans les actes de leurs enfants. Même auprès du parti présidentiel, Renaissance (83%), les répondants tendent vers cette idée.

Les parents assument leur part de responsabilité

Mais alors, qu’en est-il des parents eux-mêmes ? On pourrait penser que les adultes ayant des enfants mineurs seraient tentés de répondre non à la question et pourtant. Ces derniers sont même largement majoritaires (76%) à estimer qu’il y a une certaine responsabilité de leur part dans les actes commis par leurs enfants. De même pour les parents n’ayant pas d’enfant mineur (77%).

Donc, si l’ensemble des Français partagent cet avis, que peut faire le gouvernement face à cela ? Depuis, François Bayrou et Emmanuel Macron se sont saisis du sujet. Le Premier ministre a promis d’interdire la vente de couteau aux mineurs dans "les 15 jours". De son côté, le président de la République souhaite, lui, supprimer l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans dans "quelques mois".