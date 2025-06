Surveillante tuée à Nogent : au collège Françoise Dolto, une émotion palpable à la reprise des cours

Quarante-huit heures après le meurtre d'une surveillante de 31 ans à Nogent (Haute-Marne), la vie du collège Françoise Dolto a repris son cours avec la réouverture de l'établissement frappé par le drame. L'occasion pour les élèves présents de se retrouver pour échanger.

La vie reprend peu à peu son cours à Nogent, en Haute-Marne. Deux jours après le meurtre de Mélanie, une surveillante de 31 ans, par un élève de troisième, le collège où s’est déroulé le drame a rouvert ce jeudi.

"On essaye de se reconstruire"

Si certains enfants ont préféré rester chez eux, une bonne partie avait envie de se retrouver. "On était tous contents de venir malgré ce qui s'est passé mardi. Il y avait plusieurs professeurs qui nous aidaient à faire des activités. Par exemple, moi, j'étais avec une professeure de français et on a fait des jeux de société, des dessins, tout ça...", témoigne Inès, scolarisée en classe de sixième.

Pour ceux qui le souhaitaient, une cellule psychologique était toujours en place. Clément, lui, a plutôt essayé de se changer les idées. "On essaye de ne pas trop en parler, c'est compliqué. On essaye de se reconstruire, d'oublier. Mais on aborde d'autres sujets, et il y a eu une minute de silence pour cette surveillante", déclare le jeune garçon.

Ce vendredi à 18h, une marche blanche est organisée en mémoire de Mélanie, qui laisse derrière elle un petit garçon de quatre ans. Elle démarrera devant le collège où elle s’est effondrée ce mardi.