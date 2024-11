SONDAGE - 65% des Français pensent que la justice est partiale

C'est un vieux serpent de mer qui refait surface. Avec les réquisitions contre Marine Le Pen dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires européens du FN, certaines voix se sont élevées pour avancer que la sévérité de la recommandation du parquet tient du fait qu'il s'agit avant tout de Marine Le Pen. Selon ces mêmes voix, le parquet n'aurait notamment pas demandé l'exécution provisoire si Jean-Luc Mélenchon avait été à la place de la finaliste des deux dernières présidentielles. Il s'agit du cas le plus récent qui fait resurgir la question du sondage CSA pour Europe 1, Cnews et le Journal du Dimanche* : la justice française est-elle impartiale ? Question à laquelle 65% des sondés répondent par la négative.

Un clivage gauche-droite marqué

Dans le détail, 58% des hommes pensent que la justice est partiale, contre 71% des femmes. Les CSP+, CSP- et inactifs pensent tous majoritairement que la justice est partiale respectivement à hauteur de 56%, 70% et 69%. Quant aux classes d'âges, toutes pensent à une large majorité que la justice est partiale. Les moins de 65 ans sont ainsi 70% à penser que les juges sont influencés par leurs opinions personnelles. Une idée que l'on retrouve à 66% chez les 35-49 ans, 67% chez les 50-64 ans et 57% chez les plus de 65 ans.

Mais c'est à l'aune des opinions politiques des sondés qu'apparaît d'importantes divergences, avec notamment un clivage gauche-droite marqué.

Ainsi, 43% des sympathisants de gauche pensent que la justice est partiale (40% chez EELV, 38% au PS et 58% chez LFI) et 68% des électeurs de droite pensent que la justice est partiale. Si les LR sont dans la moyenne avec 67% qui pensent que la justice est partiale, ce ne sont pas moins de 87% des électeurs du RN qui jugent que la justice n'est pas impartiale.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 14 et 15 novembre sur un échantillon représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.