cyril hanouna

Le directeur de campagne de Bruno Retailleau, Othman Nasrou, a tenté de calmer le jeu après l'échange entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez à propos des OQTF. Ce dernier avait proposé de les envoyer à Saint-Pierre-et-Miquelon, une idée jugée surprenante pour le ministre de l'Intérieur. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Il veut apaiser les choses. En qualifiant la proposition de son rival, Laurent Wauquiez, d'envoyer les "étrangers dangereux" sous obligation de quitter le territoire (OQTF) à Saint-Pierre-et-Miquelon de "déroutante", Bruno Retailleau a agacé le député. Ce dernier s'est alors fendu d'un tweet dans lequel il écrit que "ce qui choque les Français, c'est l'impuissance". Une pique plus qu'assumée au ministre de l'Intérieur.

Quelques heures plus tard, dans On marche sur la tête, Othman Nasrou, directeur de campagne de Bruno Retailleau, calme les choses. "À droite, on n'a pas les moyens de se faire la guerre. On s'est fixé une ligne de conduite, on n'a pas d'ennemis dans notre famille politique. [...] On ne gagne jamais à jouer contre son camp, on doit apprendre à jouer collectif."