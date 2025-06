Sommet de l'Océan : à Nice, la société civile mobilisée contre la pollution plastique

Lors de la conférence mondiale sur les océans à Nice ce lundi 9 juin, les dirigeants du monde entier se sont réunis pour discuter des menaces pesant sur les fonds marins et de la pollution plastique. La société civile et les associations locales sont également engagées sur le sujet.

Les dirigeants de la planète se retrouvent à Nice depuis ce lundi pour discuter de "l'urgence" mondiale qui menace les océans. La pollution des espaces maritimes sera au cœur des échanges. Chaque année, onze millions de tonnes de plastique finissent dans les océans. Certains acteurs de la société civile tentent d'y remédier. Europe 1 est allée à leur rencontre.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Former des entrepreneurs

Depuis deux ans, à bord de son bateau-laboratoire plastique renommé Odyssée, Simon Bernard, co-fondateur de ce collectif français, sillonne les mers du globe à la rencontre des populations afin de mettre en lien des chercheurs et des entrepreneurs. Il navigue avec un crédo : réduire, réutiliser et recycler les plastiques.

"En réalité, la pollution, une fois qu'elle est en mer, c'est trop tard. Elle coule et se dégrade en petites particules, il n'y a pas de continent de plastique comme on peut l'imaginer. Le seul moyen pour réduire cette pollution de l'océan est d'agir à terre. Comment est-ce qu'on va former des entrepreneurs pour recycler le plastique ?", explique-t-il au micro d'Europe 1.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un sujet de discussion

Ces dernières années, de nombreuses entreprises se sont spécialisées dans la collecte et le recyclage et des industriels s'engagent aussi pour proposer du plastique recyclable. Néanmoins, certaines Niçoises interrogées par Europe 1, estiment que la révolution passera par le consommateur.

"Je ne dis pas qu'il faudrait revenir en arrière. Mais on peut se demander comment on pourrait parvenir à avoir un usage plus raisonné", détaille ainsi l'une d'entre elles.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Je suis convaincue de l'utilité du recyclage et de la diminution de la production. Je vois qu'il y a des solutions intéressantes avec du mycélium pour les emballages", ajoute une autre habitante de la ville. Le plastique est devenu un sujet majeur au cœur des discussions internationales.