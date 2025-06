Sommet de l'océan à Nice : ce qu'il faut retenir du discours d'ouverture d'Emmanuel Macron

Le sommet de l'ONU sur l'océan s'est ouvert ce lundi matin à Nice, dans les Alpes-maritimes. Alors que plus d'une soixantaine de dirigeants et de délégations sont attendues jusqu'à vendredi, Emmanuel Macron a ouvert l'événement lors d'un discours tourné vers la préservation des fonds océaniques.

Le sommet de l'ONU sur l'océan a débuté ce lundi matin à Nice. Jusqu'à vendredi, près d'une soixantaine de dirigeants sont attendus sur place pour discuter des mesures à prendre pour mieux préserver les océans face au réchauffement climatique, mais aussi face à la surpêche, ou encore l'appétit de certains qui convoitent les ressources minières sous-marines.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Pour l'occasion, le président de la République Emmanuel Macron. Europe 1 fait le point sur ses déclarations.

Les abysses, le Groenland ou l'Antarctique "ne sont pas à vendre", lance Macron

Emmanuel Macron a martelé lundi que le Groenland, où il doit se rendre en fin de semaine mais qui est convoité par les États-Unis de Donald Trump, n'était "pas à vendre".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Les abysses ne sont pas à vendre, et pas plus que le Groenland n'est à vendre, pas plus que l'Antarctique ou la haute mer ne sont à vendre", a lancé le président français en ouverture de la conférence de l'ONU sur les océans à Nice (sud-est de la France).

Le chef de l'État appelle à la "mobilisation" pour sauver des océans "en ébullition"

"Si la terre se réchauffe, l'océan quant à lui est en ébullition" : Emmanuel Macron a appelé à la "mobilisation" lundi en ouverture de la conférence de l'ONU sur les océans à Nice (sud-est de la France).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"La première réponse c'est donc le multilatéralisme", a déclaré le président français. "Le climat comme la biodiversité, ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question de faits scientifiquement établis", a-t-il aussi insisté.

Le traité sur la haute mer "sera bien mis en œuvre" grâce à de nouveaux engagements de pays, annonce Macron

Le traité sur la haute mer sera ratifié par suffisamment de pays pour pouvoir entrer en vigueur, a confirmé le président français Emmanuel Macron en annonçant de nouveaux engagements de pays pour atteindre au moins 60 ratifications.

La suite après cette publicité

"À la cinquantaine de ratifications déjà déposées ici même ces dernières heures, quinze pays se sont formellement engagés à les rejoindre", a déclaré Emmanuel Macron en ouverture de la conférence de l'ONU sur les océans à Nice (sud-est de la France). "Ce qui fait que l'accord politique est obtenu, qui nous permet de dire que ce traité sur la haute mer sera bien mis en oeuvre. C'est donc gagné.", a-t-il ajouté, sans préciser de calendrier.

Le traité, signé en 2023, entrera en vigueur 120 jours après la 60e ratification. La France souhaitait initialement obtenir ces 60 ratifications d'ici la conférence de Nice.