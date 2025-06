Le troisième sommet de l'Océan s'ouvre ce lundi à Nice. Jusqu'à vendredi, une soixantaine de chefs d'État et de délégations discuteront des actions à adopter pour préserver durablement les océans. Pour l'occasion, un dispositif de sécurité XXL a été mis en place.



Emmanuel Macron se rend ce lundi à Nice pour le 3e sommet mondial sur l'Océan. Avec 62 autres chefs d'État, le dispositif de sécurité s'annonce XXL. Sur terre, en mer, dans les airs... ce sont des préparatifs impressionnants qui ont été déployés.

"C'est un dispositif très robuste de sécurité que nous avons mis en place. On a ici plus de 5.000 policiers, gendarmes et des renforts de militaires de l'opération sentinelle. Ajoutons les supports pompiers qui nous permettent avec la police municipale d'avoir un dispositif très conséquent", détaille au micro d'Europe 1 Laurent Hottiaux, le préfet des Alpes-Maritimes.

Des contrôles plus nombreux sur la route

Dans les transports en commun, mais aussi sur la route, les contrôles vont être nombreux durant toute la durée de la conférence sur les océans. "Ça permet de détecter d'éventuel malfaisant, faire en sorte qu'il n'y ait pas de menace extérieure qui puisse perturber l'événement. Et puis ça participe à la sécurisation de la ville", note Frédéric Pizzini, directeur départemental de la sécurité publique dans les Alpes-Maritimes.

Des brouilleurs de téléphones mais aussi de drones ont été installés et de nombreuses unités d'élite du pays sont mobilisées pour protéger les dizaines de dirigeants qui fouleront le sol niçois dans les prochains jours.