Solstice d'hiver : les astuces pour ne pas déprimer en ce jour le plus court de l'année

Il sera à peine 17 heures ce mercredi lorsque la nuit s'installera sur l'ensemble de l'Hexagone. En ce 21 décembre, jour le plus court de l'année, il n'est pas toujours simple de conserver un moral d'acier. Ces nuits à rallonge, qui dureront encore de longues semaines, ne sont pas sans conséquence sur notre humeur au quotidien.

Aux prémices de l'hiver, il est fréquent d'arriver au travail le matin dans la nuit la plus complète et de voir le soleil se coucher avant même de quitter leur poste. Avec à peine plus de huit heures d'ensoleillement quotidien, certains ressentent ce que l'on appelle la "déprime hivernale". "Ça peut aller jusqu'à une espèce de tristesse un peu en arrière-plan, sans pour autant avoir d'éléments décisifs dans sa vie qui explique cette sensation", décrit la neuropsychiatre Sylvie Royant-Parola.

Ne pas hésiter à sortir et à ouvrir en grand les fenêtres

Pour contrer ce pessimisme saisonnier, il est donc nécessaire de traquer la lumière. "Entre midi et deux, il ne faut pas hésiter à sortir pendant au moins 20 minutes peut-être une demi-heure pour une marche. Il faut profiter de cette lumière qui est là, quel que soit le temps et même s'il pleut. Sortir en extérieur, c'est vraiment important", insiste Sylvie Royant-Parola.

Pour les personnes travaillant en intérieur, il est conseillé d'ouvrir en grand les stores et les rideaux. En cas d'absence de fenêtre, allumer les lumières permet de recréer (un peu) l'éclat du soleil.