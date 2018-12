Solstice d'hiver : pluie d'étoiles filantes et pleine lune, un phénomène exceptionnel

Pour la nuit du solstice d'hiver vendredi soir, deux phénomènes astronomiques seront au rendez-vous : une pluie d'étoiles filantes et une pleine lune, deux phénomènes qui ne se conjugueront plus avant 2094, selon Forbes.

La Lune froide. Dès 18h50, vendredi soir, la 13ème et dernière pleine lune de l'année sera visible dans le ciel de l'hémisphère nord. Les Amérindiens l'avaient baptisée la Longue lune ou Lune froide car elle marque l'entrée dans la saison la plus froide. À 23h23 cette nuit-là, ce sera également le moment où le soleil sera à son point le plus bas. Les journées commenceront alors à rallonger jusqu'au solstice d'été, le 21 juin 2019.

Jusqu'à 30 étoiles filantes par heure. Parallèlement à ce phénomène annuel, une pluie d'étoiles filantes sera au rendez-vous. Depuis lundi, des débris de la comète 8P/Tuttle - baptisés Ursides car ils proviennent de la constellation de la Petite Ourse - apparaissent dans le ciel. Mais la pluie d'étoile filantes atteindra son paroxysme vendredi soir, au moment où la Terre recoupera l'orbite de la comète.

Il sera alors possible d'observer 10 à 15 étoiles filantes par heure, une densité qui peut même atteindre les 30 météores, si le ciel est suffisamment dégagé. La combinaison entre la pleine lune et la pluie d'étoiles filantes ne devrait pas se reproduire avant 2094.