Découvrez la rigologie, la nouvelle arme anti-déprime

Vous avez du mal à sortir du lit ? Vous vous sentez à plat, le moral dans les chaussettes ? Pour remédier à cette petite déprime hivernale, pensez à consulter... un rigologue ! Cette profession, méconnue du grand public, est pourtant très sérieuse et s'apprend même dans une école : l'Ecole Internationale du Rire, dans l'Hérault. Rencontre avec Corinne Cosseron, sa fondatrice.

Réoxygénation des cellules

"Quand on rit, c'est une grande respiration et ça va réoxygéner nos cellules, leur permettre de fonctionner de manière optimale. Ça nous nettoie. Un grand éclat de rire, c'est comme ouvrir la fenêtre et aérer la pièce", explique-t-elle au micro d'Europe 1. Parmi les élèves de cette école unique : des enseignants, des aides-soignants et des intervenants en entreprise qui apprennent à décoincer le diaphragme, le muscle du rire, plus que les zygomatiques.

Des réunions en visio

En ces temps de pandémie, difficile de le stimuler en présentiel. "On a un vrai problème de présentiel puisque le rire est extrêmement postillonnant donc extrêmement contre-indiqué par rapport aux gestes barrière", souligne Corinne Cosseron. Chaque jour, l'école propose donc des réunions en visio pour rire à s'en décrocher la mâchoire.