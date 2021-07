Séjours plus longs, hausse du nombre de vacanciers... Les 5 tendances de l'été 2021

INTERVIEW

Les juillettistes ont pris la route des vacances ce samedi après une année éprouvante encore marquée par le Covid-19. Invité samedi soir sur Europe 1, le directeur du cabinet de conseil Protourisme, Didier Arino, est revenu sur les grandes tendances de l'été 2021 en ce qui concerne les vacances. Séjours plus longs, hausse du nombre de vacanciers... Les changements sont assez remarquables par rapport à l'année dernière. En voici cinq principaux.

Plus de vacanciers que l'an passé

Le premier enseignement de cet été 2021 est que les Français vont plus partir en vacances. "Les Français sont beaucoup plus nombreux à partir cet été", a indiqué Didier Arino. "On va assister à des chiffres records de départs en vacances puisque 37 millions de nos concitoyens partent en juillet-août." Ces chiffres semblent confirmer ceux de la SNCF qui s'attendait à 10% de voyageurs en plus dans ses trains par rapport à l'été dernier.

Des séjours plus longs

Mais les Français devraient également rester plus longtemps dans leur lieu de villégiature. Didier Arino a observé "une durée de séjours plus longue, de 12 jours contre 10 les années précédentes". Pour l'expert du tourisme, cela "compensera largement la baisse importante des clientèles étrangères". En outre, "tous les espaces sont en progression, à l'exception de certaines grandes métropoles et notamment de l'Ile-de-France et la Côte d'Azur qui dépendent plus fortement des clientèles lointaines", a-t-il précisé.

La mer attire de nouveau

Nombreux sont les vacanciers à vouloir faire trempette dans la mer ou l'océan cette année. "Il y a un retour vers le littoral", a ainsi commenté le directeur. "L'an dernier, il y avait l'inquiétude de la concentration de la population sur le littoral, même s'il a finalement fait une belle saison", a-t-il expliqué. "A titre d'exemple, les hôteliers du bassin d'Arcachon avaient 15% de réservations au début du mois de juillet l'an dernier et ils ont fini à 80%. Cette année, ils sont déjà à 75% de taux d'occupation", a-t-il encore illustré.

Les activités de plein air ont la cote

Faut-il y voir une conséquence des études montrant la transmission supérieure du coronavirus en lieux clos ? En tout cas, Didier Arino a constaté "un boom tout à fait extraordinaire des activités de pleine nature, notamment le vélo". La randonnée enregistre également un "boom extraordinaire", selon l'expert.

L'étranger souffre des contraintes sanitaires

Alors que 30% des Français envisageaient de réserver leurs vacances hors des frontières françaises, "il y en a seulement 15%" qui vont le faire, a estimé Didier Arino. "Ils ont bien compris les contraintes du pass sanitaire et des tests PCR pour certaines destinations", a expliqué l'expert. L'Italie, l'Espagne et le Portugal restent malgré tout des destinations prisées.