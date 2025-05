Sécurité routière : les conducteurs français, les mauvais élèves européens

Les Français, les mauvais élèves européens en matière de conduite. C'est ce que dévoile le 15 Baromètre de la conduite responsable réalisé par la Fondation Vinci Autoroutes, auprès de onze pays européens. Cependant, malgré les incivilités, l'agressivité, et le non respect du code de la route, le comportement des Français évolue dans le bon sens.

Prises de risque, agressivité, non-respect des règles... Le climat sur la route reste "très tendu" en France en 2025 par rapport à d'autres pays européens, selon le 15e Baromètre de la conduite responsable publié mardi par la Fondation Vinci Autoroutes.

Des comportements dangereux

Les conducteurs français sont les plus enclins à commettre des actes d'incivilités au volant, puisque 63% des personnes interrogées reconnaissent injurier d'autres usagers, devant les Italiens (58%) et les Grecs (57%), selon les chiffres de l'étude réalisée dans 11 pays européens par l'institut de sondage Ipsos. Plus de la moitié des Français interrogés déclarent également klaxonner de façon intempestive les usagers de la route qui les énervent.

Conséquence du climat délétère qui règne sur les routes françaises, 87% des usagers affirment avoir peur du comportement agressif des autres conducteurs, contre 83% en moyenne dans les 11 pays étudiés. Concernant le respect du code de la route, les Français font également figure de mauvais élèves puisque 9 conducteurs sur 10 déclarent dépasser de quelques km/h la limitation de vitesse et 68% ne pas respecter les distances de sécurité.

Des comportements qui "évoluent dans le bon sens"

Cependant, pour la première année depuis la création du Baromètre en 2011, "une très large majorité des comportements étudiés évoluent dans le bon sens", a observé Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroutes, citée dans un communiqué.

La part de conducteurs qui utilisent leur smartphone ou programment leur GPS au volant a par exemple baissé de 3 points en un an, même si elle reste importante (75%). Les Français sont également moins nombreux à prendre le volant alors qu'ils se sentent très fatigués (39% contre 43% en 2024) ou lorsqu'ils sont en état d'ébriété (7% contre 9% en 2024).

Selon les estimations de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, 247 personnes sont décédées en avril 2025 sur les routes de France métropolitaine, contre 237 en avril 2024 (+4%).

Pour cette enquête menée entre le 11 février et le 5 mars 2025 dans 11 pays européens, 12.403 personnes âgés de 16 ans et plus ont été interrogées par Internet, selon la méthode des quotas.