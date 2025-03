Sécurité routière : baisse de 14% en février sur un an en métropole, hausse en outre-mer

Une baisse de 14% sur le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine a été enregistrée pour le mois de février 2025, par rapport au même mois l'année dernière. La Sécurité routière a également constaté qu'il s'agit du "4e mois consécutif en baisse". En revanche, une hausse de 12% des tués sur la route a été enregistrée dans les outre-mer.

"Le mois de février 2025 enregistre le nombre de décès sur les routes le plus faible jamais enregistré pour un mois de février, mais aussi tous mois confondus, depuis 1954", a déclaré, dans un communiqué, la Sécurité routière, précisant ne pas compter les années 2020 et 2021, "atypiques en termes de circulation routière pour cause de pandémie Covid 19". "C'est également le 4e mois consécutif en baisse", constate la Sécurité routière.

Une baisse de 9% du nombre de blessés graves dans les accidents corporels en métropole

Selon les estimations de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), en février 2025, mois comptant 28 jours, 195 personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine contre 227 en février 2024, année bissextile, soit une baisse de 14%.

L'ONISR constate un recul des décès de piétons (32 tués soit 18 de moins), des automobilistes (104 tués, soit 8 de moins) et des usagers des deux-roues motorisés (28 tués soit 5 de moins). La mortalité des cyclistes, elle, reste stable avec 13 tués. Dans les 3.276 accidents corporels sur les routes enregistrés en France métropolitaine en février 2025, nombre stable par rapport à février 2024, 914 blessés graves ont été dénombrés, soit une baisse de 9%.

"Poursuivons ensemble l'objectif d'un partage apaisé de la route pour que le bilan d'accidentalité des prochains mois s'inscrive dans cette dynamique encourageante", a réagi Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la Sécurité routière, citée dans ce communiqué.

Le nombre de blessés a augmenté de 13% dans les outre-mer

Mme Guillaume appelle néanmoins automobilistes et usagers de deux-roues à la prudence, "avec l'arrivée du printemps, les reprises de guidon seront nombreuses, à moto comme à vélo".

En revanche, dans les outre-mer, selon l'ONISR, une hausse de 12% des tués sur la route a été enregistrée en février, avec 19 décès, accompagnée d'une augmentation du nombre d'accidents corporels (270,+7%).

Le nombre de blessés, 354, est également en hausse, avec +13% par rapport à février 2024.