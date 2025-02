«C'est nécessaire» : près de Cannes, les gendarmes multiplient les contrôles sur les conducteurs de cars

Après le drame à Châteaudun, les contrôles de sécurité routière se multiplient en France pour s'assurer que les conducteurs de bus et de car ne conduisent pas sous stupéfiants ou sous alcool. Près de Cannes, les gendarmes multiplient les contrôles, pour la satisfaction des premiers concernés.



Quelques jours après la mort d’une lycéenne de 15 ans à Châteaudun, tuée dans un accident de car conduit par un jeune chauffeur contrôlé positif au cannabis, les ministres de l’Intérieur et des Transports ont demandé aux préfets de renforcer les contrôles routiers. Et les transports en commun sont particulièrement ciblés.

Des contrôles peu fréquents

Éthylotests et tests salivaires à la main, postés sur un axe routier important à Mougins, dans l'arrière-pays cannois, gendarmes et policiers municipaux ont contrôlé un par un chaque car bus urbain et transports scolaires passant sur cette route.

"L'objectif, c'est de contrôler l'ensemble des conducteurs, vérifier que leur taux d'imprégnation alcoolique est bien au taux de zéro et contrôler surtout l'éventuelle présence de traces de stupéfiants", explique le Lieutenant-Colonel Guillaume Plaidy, commandant la compagnie de gendarmerie départementale de Cannes.

Dans les véhicules contrôlés, les usagers approuvent majoritairement. "Ça n'arrive pas souvent, c'est étonnant et ce n'est pas plus mal", reconnaît un professionnel de la route au micro d'Europe 1. "C'est nécessaire. Les conducteurs de bus ne doivent ni boire ni consommer de stupéfiants", insiste une autre conductrice.

Regagner la confiance des clients

Pour cette dernière, les contrôles doivent être plus réguliers. "Il faut des contrôles plus souvent. Déjà, on fait un métier difficile et avec ce qu'il se passe en ce moment, on a plein de reproches, et on n'est plus crédible aux yeux de la clientèle", confie-t-elle.

Au total, ce mardi, 29 cars et bus ont été contrôlés. Aucun conducteur n'a été testé positif aux stupéfiants ni à l'alcool.