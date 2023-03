EUROPE 1 ET VOUS - Sécheresse : la ruée des Français sur les récupérateurs d’eau de pluie

Malgré les pluies de ces derniers jours, la France ne devrait pas échapper à la sécheresse cet été. D'ailleurs, 14 départements ont déjà atteint le seuil d'alerte et 10 autres sont sous surveillance. C'est pour cela que le gouvernement doit annoncer dans les jours qui viennent un "plan eau" comprenant une cinquantaine de mesures visant "la sobriété" et les économies. Comme pour l'électricité il y a quelques mois. Les particuliers pourraient, par exemple, être incités financièrement à installer des dispositifs économes en eau.

Mais visiblement, les Français n'ont pas attendu pour prendre conscience de cette nécessité. Depuis plusieurs mois, ils se ruent sur les récupérateurs d'eau de pluie, ces gros cubes en plastique qui s'installent près des gouttières. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue près de Lyon à la rencontre de ces Français.

"Une très grosse demande"

Présent dans l'espace jardin d'une grande surface de bricolage, Xavier veut s'équiper d'un récupérateur d'eau de pluie pour cet été. "On regarde pour en installer un à la maison. Pour le potager et pour avoir un peu d'eau, vu que cela devient une denrée rare. C'est dommage de ne pas récupérer ce qui tombe du ciel. Et il faut aider la planète", admet-il au micro d'Europe 1. Mais le choix n'est pas immense pour Xavier.

Le rayon des récupérateurs est déjà presque vide explique Benoit Duc, responsable jardin chez Leroy Merlin Vourles. "Il ne nous en reste que 5. Et, à mon avis, mercredi ou jeudi, on en aura plus du tout. Il y a une très grosse demande. Depuis 3 semaines/un mois, on vend au moins 4 ou 5 récupérateurs par jour. C'est presque plus 100% par rapport à l'an dernier", constate le responsable. Car, pour de plus en plus de Français, le récupérateur d'eau est LA bonne solution sur tous les plans. "J'en ai 4 à la maison. Ça fait beaucoup d'économies car l'eau est chère", déclare Mario. "Moi aussi, je fais beaucoup d'économies. Je le vois. Je la récupère, moi, l'eau. Sinon, elle va dans les égouts", dit Franck. "Et c'est bon pour l'écologie, ça vient avec. Je pense à la planète et à nos enfants", conclut Béatrice.

Un achat utile donc et pas si cher que ça : entre 60 et 300 euros. Et dans ce secteur proche de Lyon, certaines communes proposent une aide de 50 euros pour tout achat d'un système de récupération d'eau.