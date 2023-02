Climat : pourquoi la sécheresse est-elle si sévère en France cet hiver ?

La France rêve de pluie. Depuis 31 jours, pas une seule goutte de pluie n'est tombée dans l'Hexagone. Un triste scénario qui vient égaler le record historique de 2020. Il n'y a pas eu de précipitation significative depuis le 21 janvier, toutes régions confondues. Les sols, déjà meurtris par la sécheresse de l'été dernier, sont bien plus secs que d'habitude en février. Ainsi, les Pyrénées Orientales sont en alerte sécheresse depuis juin dernier ainsi qu'une grande partie du Var depuis la semaine dernière.

"Impossible de rattraper la tendance"

"C'est une période extrêmement longue, sans précipitation, qui, malheureusement, accentue la sécheresse des sols qui était déjà bien embarquée depuis l'été dernier. Les sols sont secs à peu près comme si nous étions sur un mois d'avril ou de mai. Cette période de non précipitation tombe mal puisque nous sommes encore dans cette période de recharge pendant laquelle les précipitations vont pouvoir gagner les nappes phréatiques", souligne Matthieu Sorel, climatologue à Météo France.

Pour lui, "il ne sera pas possible de rattraper la tendance. Tout ce qui est perdu l'est définitivement". "Une non recharge des nappes aura forcément des conséquences sur l'été en termes de ressources en eau, à la fois pour les particuliers, les entreprises, les agriculteurs, le tourisme… Pour tout le monde", déplore-t-il. La France n'est pas la seule à affronter ces épisodes de sécheresse. À Venise, en Italie, les gondoles restent à quai. La faible pluie et une marée basse exceptionnellement longue sont les deux facteurs qui expliquent que les célèbres canaux sont à secs et que la vase est visible à travers l'eau. Avec à la clé, des odeurs assez déplaisantes.