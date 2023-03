Sécheresse hivernale : des arrêtés de restriction d'eau attendus dans douze départements

Une sécheresse hivernale historique frappe la France, alors que nous ne sommes même pas au printemps. Le niveau de remplissage des nappes phréatiques inquiète et en prévision de l'été, les préfets sont appelés à prendre au plus vite des arrêtés pour économiser l'eau. D'ici à la fin de la semaine, douze départements seront concernés par des mesures de vigilance ou d'alerte face à la sécheresse.

En effet, en plus des quatre départements déjà concernés, une partie de la Drôme et de l'Ardèche viennent de passer en alerte sécheresse renforcée. Les préfets ont pris mardi matin les premières mesures de restriction d'eau dans ces départements : interdiction de laver sa voiture en dehors des stations professionnelles, et limitation des arrosages pour les espaces verts et les transports. Le préfet de l'Ardèche a également appelé la population à réduire au maximum sa consommation d'eau potable.

Des mesures inédites à cette période de l'année

Cinq autres départements vont également rejoindre la Savoie en vigilance sécheresse, le stade qui précède les restrictions. Parmi ces départements, les Yvelines, la Corrèze ou encore le Vaucluse. Des mesures complètement inédites pour cette période de l'année, qui sont la conséquence d'un niveau de pluies toujours trop bas en pleine période de recharge des nappes phréatiques.

Selon le Bureau des recherches géologiques et minières, 80 % des nappes phréatiques en France métropolitaine ont des niveaux inférieurs à la normale. D'autres restrictions devraient être annoncées la semaine prochaine par le ministre de la Transition écologique, qui présentera son plan national de sobriété en eau.