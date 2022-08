Sécheresse : la Drôme est devenue impraticable pour les balades en canoë-kayak

La canicule bat son plein et le niveau des rivières baisse. Dans le sud-ouest de la France, le manque de pluie depuis deux mois assèche les cours d'eau. La Drôme est désormais devenue impraticable pour les activités nautiques. Dans cette base nautique d'un camping près de Montélimar, les canoës-kayaks sont retournés face contre terre, les gilets de sauvetage sont accrochés sur un montant en bois. Tout restera au sec cet été.

Des touristes frustrés

Il n'y aura pas de balade de fraîcheur pour ces touristes frustrés. "Chaque année, je vois les canoës passer, je me dis 'c'est trop bien, cette année, j'en fais', mais il n'y a pas moyen, on ne peut pas passer, il y a des cailloux partout", raconte une vacancière.

"C'est dommage, mais bon, vous voulez faire quoi ? D'habitude, il y a quasi le double d'eau et on fait au moins une sortie canoë", enchaîne un touriste.

Des séjours annulés

Dans cette base nautique, seul un parcours sur six est encore ouvert. Alors beaucoup de voyageurs ont changé leur plan, comme le raconte Nathalie Vernay, la propriétaire. "Des groupes comme des centres aérés, des IME, ne sont pas venus, ils ont annulé les séjours."

Un gouffre financier pour les comptes de l’entreprise. "En ce moment, on varie entre six et quatorze personnes par jour. On a une baisse de quasi 80 à 90 % de locations par jour", regrette-t-elle.

Autre conséquence de cette période à vide, le personnel a dû être écarté pour la saison, comme le moniteur de canoë, mis au chômage partiel. "Ce n'était pas rentable", poursuit la propriétaire.

S’il est déjà trop tard pour espérer une remontée de la Drôme d’ici à la fin août, Nathalie Vernay n’a qu’une peur : que l’année prochaine soit toujours aussi sèche.