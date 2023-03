Sécheresse : Cannes, Nice et Antibes se lancent dans des projets d'économie des eaux grises pour l'arrosage

Emmanuel Macron présentera ce jeudi à Savines-le-Lac dans les Hautes-Alpes le plan Eau du gouvernement. Le premier déplacement du chef de l'État en région depuis deux mois, alors que le pays traverse une crise politique et sociale avec la réforme des retraites. Le Président proposera une série de mesures pour une meilleure gestion de l'eau et pour répondre aux enjeux du changement climatique. Le plan prévoit notamment des mesures pour augmenter l’utilisation des eaux usées, inférieures à 1% en France contre 14% en Espagne et même 85% en Israël. À Cannes, l’agglomération attend depuis 10 ans les autorisations pour utiliser les eaux usées.

"On pourrait très bien concilier écologie et activité"

D'ici l’été, les villes de Cannes et Mandelieu utiliseront ces eaux usées. Pour les communes, il n'est plus question d’attendre. "On a une solution, on ne peut plus s'en passer. On est en période de sécheresse intense, on est en train de restreindre des usages alors qu'on pourrait très bien concilier écologie et activité", lance David Lisnard, le maire de Cannes. "On a fait toutes les études sur plus de 1.600 paramètres sanitaires. Nous n'avons pas un argument objectif contre. Ce ne sont que des méandres administratifs. Donc on va le faire", poursuit-il au micro d'Europe 1.

L'équivalent d'une vingtaine de piscines olympiques partent en mer chaque jour

David Lisnard, bien décidé à mettre en place son plan, attend du concret. "Pour nettoyer les voiries, nos camions poubelles, irriguer nos agriculteurs, irriguer nos jardins publics. Si on veut lutter contre le réchauffement climatique, il faut bien qu'il y ait des espaces verts. Et même si on adapte les espèces végétales aujourd'hui pour qu'elles soient moins consommatrices d'eau, il faut bien les irriguer", indique-t-il.

"Les Espagnols, les Italiens sont en avance sur nous et avec la ressource qui devient rare, il est important de réutiliser cette eau. Chaque jour, 42.000 m3 d'eau partent en mer alors qu'elle pourrait être réutilisée", affirme de son côté Charlène Noble, responsable de la station d’épuration de l’agglomération cannoise. Chaque jour, 42.000 m3 partent en mer, soit l’équivalent d’une vingtaine de piscines olympiques.