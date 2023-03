INFO EUROPE 1 - Sécheresse : Emmanuel Macron présentera le plan Eau demain dans les Hautes-Alpes

Le plan du gouvernement pour améliorer la gestion de l'eau, ressource menacée par les sécheresses et le réchauffement climatique, sera présenté jeudi par Emmanuel Macron, a indiqué l'Élysée à Europe 1.

"Le plan est bouclé" et "j'aurai l'occasion de le présenter jeudi", avait déclaré sur France Inter le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu interrogé sur ce plan Eau, initialement prévu pour le 26 janvier puis reporté et plusieurs fois annoncé comme imminent. Selon les informations d'Europe 1, Emmanuel Macron lui-même présentera ce plan jeudi en milieu de journée à Savines-le-Lac dans les Hautes-Alpes.

Lutter contre les fuites, augmenter le taux de réutilisation des eaux usées...

Parmi les pistes envisagées, lutter contre les fuites du réseau, mais également s'adapter au changement climatique. Actuellement, environ "1 litre d'eau potable sur 5 part dans les fuites", et même un litre sur deux dans certains territoires, "c'est juste pas possible", avait précisé le ministre. Le plan prévoit aussi des mesures pour augmenter le taux de réutilisation des eaux usées, inférieure à 1% en France contre 8% en Italie, 14% en Espagne et même 85% en Israël.