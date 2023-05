Sécheresse : 10 astuces pour économiser de l'eau dans toutes les pièces de la maison

Va-t-on manquer d'eau cet été ? La question se pose déjà dans certaines régions, où les premières restrictions ont été mises en place, un mois et demi avant le début de l'été. Car certains départements, comme le Var, les Bouches-du-Rhône et le Gard, sont déjà en situation de "crise". Inquiétude également du côté des Pyrénées-Orientales, où des mesures ont été mises en place, comme l'interdiction de vente des piscines hors-sol à partir du 10 mai. Dans ces conditions, faire attention à sa consommation d'eau semble nécessaire. Europe 1 vous donne quelques astuces pour faire des économies dans toutes les pièces de la maison.

Dans la salle de bain

La salle de bain est l'une des pièces où l'on utilise le plus d'eau. Il existe pourtant quelques petites astuces pour éviter le gaspillage inutile. La première, assez évidente, est de prendre une douche plutôt qu'un bain. Car selon le Centre d'information sur l'eau (CIEAU), cela permet d'économiser environ 130 litres d'eau à chaque douche. Il faut aussi veiller à ne pas laisser couler l'eau en permanence.

De même, il est possible d'installer des régulateurs de débit sur ses robinets, qui permettent de réduire la consommation d'eau jusqu'à 5 ou 6 litres par minute, alors qu'un pommeau ou un robinet ordinaire consomme environ 20 litres par minute.

Du côté des toilettes, la chasse consomme aussi beaucoup d'eau : jusqu'à 9 litres par utilisation. La première chose à faire est d'installer une chasse avec deux boutons pour utiliser moins d'eau à chaque passage. Pour les plus bricoleurs, il est aussi possible de mettre une bouteille en plastique remplie dans le réservoir : cela réduira l'espace disponible pour l'eau et chassera moins d'eau dans les toilettes. Attention tout de même, ce n'est pas forcément possible pour tous les WC. La solution la plus efficace reste d'installer des toilettes sèches, qui ne consomment pas une seule goutte d'eau et fonctionnent sur un système de litière et de compostage.

Dans la cuisine

Du côté de la cuisine, ce sont les appareils électroménagers qui consomment souvent le plus d'eau. Pour le lave-linge ou le lave-vaisselle, la meilleure solution est de veiller à acheter des appareils économes : ceux qui utilisent le moins d'eau sont classés A+++. Aussi, il est préférable de faire tourner les appareils lorsqu'ils sont pleins et d'utiliser la fonction "éco". Selon le CIEAU, cela permet d'économiser 35 à 60 litres à chaque utilisation.

Dans le jardin

Les plantes demandent bien sûr beaucoup d'eau, surtout en période de sécheresse. Il est préférable d'arroser en fin de journée pour éviter que l'eau ne s'évapore trop rapidement à cause du soleil. Aussi, on peut privilégier l'utilisation d'un arrosoir, plutôt que d'un tuyau, pour mieux contrôler la quantité d'eau utilisée.

Autre possibilité : lorsque c'est possible, récolter l'eau de pluie et arroser ses plantes avec.

Dans toute la maison

Enfin, et ce dans toutes les pièces de la maison, la meilleure chose à faire est de repérer toutes les fuites d'eau. Car elles peuvent entraîner une surconsommation de plusieurs centaines de litres par an. De quoi éviter de gaspiller de l'eau inutilement tout en réduisant sa facture.