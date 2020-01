Des innovations pour se laver sans gaspiller trop d'eau

Le pommeau qui réduit le débit, ce n’est pas nouveau. Mais ceux qui l'ont déjà essayé constatent qu'en général, on se retrouve à se doucher avec un brumisateur : pas de pression et un rinçage qui s'éternise. La nouvelle génération de pommeaux de douche, elle, s’intéresse autant au confort qu’aux économies. Les pommeaux génèrent des gouttes avec des formes plus larges, les font tourner pour avoir plus de pression et pour couvrir une surface plus importante. Jusqu'à 75% de l'eau est ainsi économisée tout en ayant la sensation d'une douche normale.

Bientôt le recyclage d'eau à la maison ?

La toilette quotidienne est le premier poste de consommation d’eau d’un foyer : de 60 à 80 litres par douche. 150 à 200 pour un bain. Pour aller encore plus loin dans les économies, il existe désormais des stations de recyclage d’eau personnelles. La première vient d’être présentée par la startup Hydraloop. De la taille d'un frigo, elle permet de récupérer, purifier et recycler les eaux utilisées pour les toilettes, le lave-linge, la piscine ou l’arrosage. Comptez tout de même 4000 € pour cette machine recyclant jusqu’à 95% de l’eau du foyer. Fini le gaspillage d’eau potable en tirant la chasse.