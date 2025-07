Après les fortes chaleurs, les refuges des Alpes déjà en manque d'eau

Dans le massif des Alpes, les fortes chaleurs ont avancé la période de sécheresse d'au moins un mois. Conséquence directe : les refuges au cœur des montagnes manquent déjà d'eau. Dans ces milieux naturels, le changement climatique est presque deux fois plus important qu'au niveau mondial.

L'eau et la neige manquent déjà dans les Alpes. Les périodes de fortes chaleurs ont entraîné une fonte des neiges accélérée sur les glaciers et un manque d'eau dans les refuges. Les glaciologues s'inquiètent des conséquences de cette sécheresse qui s'amplifie d'année en année.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Ça devient inquiétant"

À 2.700 mètres d'altitude, le refuge Albert 1er en Haute-Savoie est alimenté en eau par un névé, une neige compacte qui s'accumule en hiver. Mais cette année, la fonte de cette neige a commencé plus tôt que d'habitude et la réserve en eau diminue déjà.

"La vague de chaleur qui a touché toute la France, il y a trois semaines, a vraiment fait fondre le manteau neigeux. Cette année, c'est particulièrement sec puisqu'il y a eu peu de précipitations neigeuses durant la période hivernale. S'il n'y a pas de précipitations pluvieuses, pas de neige et grand soleil, là, ça devient inquiétant", explique le responsable adjoint du refuge.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Placées en alerte sécheresse, les restrictions d'eau entrent en vigueur dans les Vosges

Cette fonte de plus en plus précoce du manteau neigeux est l'un des effets du réchauffement climatique. "Comme il fait plus chaud pendant l'hiver, il y a beaucoup d'eau qui va être sous forme de pluie et non pas de neige. Cela fait moins de neige disponible en stockage durant l'hiver. Et puis, un mois de juin qui n'est pas caniculaire, mais qui est chaud tout le temps, permet de faire fondre très rapidement le manteau neigeux", indique Nicolas Champollion, glaciologue et chercheur au CNRS.

Les scientifiques estiment que le changement climatique est presque deux fois plus rapide dans les Alpes qu'au niveau mondial. D'ici 2050, les glaciers des Alpes européennes auront perdu entre 30% et 50% de leur volume.