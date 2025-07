Réchauffement climatique : «85% des glaciers français vont disparaître dans les prochaines années», s'alarme la climatologue Françoise Vimeux

Alors que la sécheresse s'est fortement accélérée dans les glaciers français, les refuges commencent déjà à manquer de neige et d'eau. Invitée d'Europe 1 Midi Week-end, la climatologue Françoise Vimeux a averti que les conséquences du réchauffement climatique sur le manteau neigeux seraient dévastatrices.

Le réchauffement climatique frappe durement les glaciers français. Après les périodes de forte chaleur, la période de fonte des neiges a pratiquement un mois d'avance sur sa date prévisionnelle. Une conséquence évidente du réchauffement climatique, selon la climatologue Françoise Vimeux.

Un réchauffement "deux fois plus important" en montagne

"Lorsque l'on aura atteint un rehaussement de 1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle d'ici quelques années, dans les Alpes, ce sont près de 85% des masses glacières qui auront disparu. Pour la fin du siècle, des projections nous disent que c'est la quasi-totalité des glaciers alpins qui auront disparu. Tout cela arrivera encore plus tôt dans les Pyrénées, puisqu'ils auront disparu d'ici 2050", a-t-elle expliqué.

La climatologue indique également que le réchauffement est "deux fois plus important dans les massifs montagneux français" par rapport au niveau global. "C'est essentiellement la perte de surfaces enneigées qui sont blanches, qui laissent place à des surfaces rocheuses ou à de la végétation qui vont absorber davantage la chaleur. Et cela amplifie le réchauffement global", a précisé Françoise Vimeux.

La climatologue assure que "l'alternance de périodes très humides et de périodes très sèches va augmenter" et va impacter encore plus durement les glaciers.