EUROPE 1 ET VOUS - Face à l'explosion des prix, optez pour l'électroménager de seconde main

Pour son nouveau rendez-vous, Europe 1 évoque ce lundi le succès de l'électroménager de seconde main. Pour cela, direction Lomme, à côté de Lille, dans le magasin Envie. L'enseigne, qui existe depuis trente ans, emploie des salariés en insertion et propose de l'électroménager d'occasion, réparé, fonctionnel et à prix réduit. À l'intérieur du magasin, se trouvent des dizaines de sèches linges, des réfrigérateurs et des télévisions. Facture dans les mains, Gabriel vient d'acheter une machine à laver. "Elle nous coûte 175 euros. Je pense que sur du neuf, on pouvait tabler 250-300 euros. L'économie est quand même importante", compare-t-il.

Des ventes en constante hausse depuis la crise sanitaire

Ici, tout est 30% à 60% moins cher que le prix initial, avec deux ans de garantie. Conséquence : les ventes ont presque doublé après les confinements comme l'explique Cédric, vendeur chez Envie. "Nous vendons environ 250 produits par mois alors qu'avant c'était 150". La marchandise provient des grandes enseignes qui récupèrent les anciens appareils des clients. C'est ensuite réparé, nettoyé et mis en vente à bas prix, de quoi attirer les clients. "Il y a beaucoup d'avantages : être plus écologique, recycler les produits, et puis évidemment pallier une vie de plus en plus cher, notamment sur l'électroménager en neuf qui a pris 20% d'augmentation en deux ans". Mais malheureusement insiste Cédric, on ne peut pas satisfaire tous les clients car tout se vend rapidement.