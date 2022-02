Scandale Orpea : 95% des Ehpad landais sont publics, un modèle extensible ?

Des révélations bouleversantes, choquantes. Emmanuel Macron a réagi hier au scandale Orpea, le groupe privé accusé de maltraitances envers les résidents de plusieurs maisons de retraite. La direction était auditionnée à l'Assemblée nationale face à des députés exaspérés par l'absence de réponse. Deux enquêtes sont en cours et le gouvernement n'exclut pas d'étendre ces contrôles à d'autres groupes privés. Alors, comment éviter ces dérives, cette course à la rentabilité ? Le département des Landes a choisi un autre modèle. Là-bas, neuf établissements sur dix sont publics. Quels sont les atouts de cette gestion ?

Un seul Ehpad privé dans les Landes

"Le personnel est très agréable, je suis bien ici", sourit Odette, 93 ans, heureuse dans son Ehpad public. En tout, les Landes comptent une soixantaine d'établissements. Un seul d'entre eux est privé. Le résultat d'une politique assumée depuis longtemps par le département que préside le socialiste Xavier Fortinon. "L'idée est de ne pas délivrer d'agréments à des établissements privés. Quelqu'un qui rentre dans une maison de retraite, il n'est pas là pour financer les dividendes des actionnaires de ces grands groupes", assure-t-il, avant d'ajouter qu'"on accompagne pour que le prix d'hébergement demeure le plus faible possible".

Le président du Conseil départemental rappelle que "dans les Landes, on est à un peu plus de 1.800 euros" alors que "la médiane au niveau national est au-delà de 2.000 euros". Son département "a souhaité que le nombre de salariés dans les établissements pour s'occuper des personnes âgées soit le plus élevé possible" et désormais, "on en est à peu près à 0,8 équivalent temps plein pour une personne accueillie et la moyenne nationale est plutôt autour de 0,6".

Plus de liberté dans le public

Et à l'arrivée, constate Mathieu Henry, le directeur de l'Ehpad de Gamarde-les-Bains : davantage d'autonomie, pas de feu vert à obtenir pour le moindre achat comme les couches, pas de bénéfices financiers non plus à dégager impérativement... "Notre objectif à la fin, c'est l'équilibre des comptes. Moi, je m'inscris sur un territoire avec des représentants d'à peu près 34 communes dans mon conseil d'administration", détaille-t-il. "Les élus de terrain veulent aussi que les moyens soient donnés à nos établissements servent à la bonne prise en charge de nos résidents." Chaque année pour la collectivité départementale landaise, le budget affecté aux Ehpad représente un peu plus de 50 millions d'euros, soit environ 200 euros par an et par foyer fiscal.