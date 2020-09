Henri Dès raconte comment sa compagne l'a sauvé d'un arrêt cardiaque

INTERVIEW

Le 27 novembre dernier, le chanteur Henri Dès, bien connu des Françaises et des Français pour son répertoire pour enfants, regarde le film The Irishman avec sa compagne. Il est 16 h 55 et son cœur arrête de battre. "Mon cœur s'est arrêté, mais je n'ai absolument rien senti et je ne suis pas mort", témoigne-t-il mardi sur Europe 1, à l'occasion de la journée mondiale du cœur, un événement de prévention des maladies cardio-vasculaires. De ce moment, le chanteur ne garde "aucun" souvenir. "Mon amie m'a dit que je m'étais un peu plaint le matin d'un douleur à l'épaule", raconte-t-il simplement.

"J'ai l'impression de revivre"

Si Henri Dès, bientôt 80 ans, parvient presque à sourire de cette terrible expérience aujourd'hui, c'est grâce à sa compagne, Nathaly, qui lui a sauvé la vie. "Elle a tout de suite appelé le numéro d'urgence, m'a mis par terre, un coussin derrière la tête et elle a commencé à faire le massage cardiaque pendant sept minutes, en attendant que les secours arrivent", explique-t-il.

Une prouesse d'autant plus remarquable que Nathaly n'avait reçu aucune formation spécifique aux premiers secours. "Elle avait regardé des reportages et surtout la dame au bout du fil lui a donné le tempo", poursuit Henri Dès. "Je suis très reconnaissant envers Nathaly de m'avoir sauvé, parce que je peux encore avoir une deuxième vie. J'ai l'impression de revivre."

"Je pense qu'il faut apprendre les gestes de premiers secours"

Les secours sont finalement arrivés et ont fait usage d'un défibrillateur, avant d'emmener l'artiste à l'hôpital. Celui-ci affirme maintenant être "complètement remis sur pied". "J'ai fait ce qu'il fallait aussi parce que j'ai une certaine volonté. Je me suis acheté un vélo d'appartement, j'ai fait beaucoup de marche pour remettre mon cœur en place et là je suis en train de retravailler ma guitare parce que j'ai des spectacles devant moi. Dimanche prochain, j'ai mon premier spectacle, je me réjouis beaucoup."

Alors que les maladies cardiaques provoquent 400 décès par jour en moyenne en France et restent la première cause de mortalité chez les femmes de plus de 65 ans, Henri Dès insiste désormais sur la nécessité d'apprendre les gestes de premiers secours. "Je pense qu'il faut les apprendre, comme on apprend les gestes barrières pour le coronavirus. Ça peut arriver à n'importe qui de se retrouver en face d'un ami, de quelqu'un de sa famille" faisant un arrêt cardiaque, conclut-il.