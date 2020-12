Ruée sur les tests avant Noël ? : "Un symptomatique passera toujours devant", préviennent les laboratoires

À moins de deux semaines de Noël, beaucoup de Français ont prévu d'aller se faire tester avant de s'asseoir en famille autour de la dinde. Une ruée face à laquelle se préparent déjà les pharmacies, mais aussi les laboratoires qui analysent le fameux test PCR. Ils s'attendent à une forte augmentation des demandes, mais les capacités sont limitées. "On est capable de faire environ 600.000 PCR par jour", indique au micro d'Europe 1, Vincent Vieillefond, pharmacien responsable microbiologie au plateau Biogroupe à Levallois-Perret, où les tests sont analysés. "Si on dépasse ce seuil, il risque d'y avoir des déçus."

Les symptomatiques prioritaires

Car les personnes prioritaires pour les tests de dépistage contre le coronavirus restent les mêmes, les symptomatiques, les cas contacts et les personnels soignants ou assimilés. "Quelqu'un de symptomatique passera toujours devant une personne qui a pris rendez-vous dans le cadre d'une réunion familiale et qui pensait bien faire", précise le pharmacien. Et d'abonder : "Ce ne sera pas un Noël comme les autres, il faut l’accepter".

"L'auto-confinement" recommandé par le Conseil scientifique

Pour éviter de surcharger les laboratoires, le conseil scientifique recommande de son côté "l'auto-confinement" pendant une semaine à ceux qui souhaitent passer des fêtes en famille. Dans une "note d'éclairage scientifique" publiée lundi, les scientifiques rappellent qu'il est nécessaire de "limiter au maximum les réunions familiales et amicales en particulier durant cette période de fin d'année, en en discutant les raisons avec son entourage".

Pour ceux qui passeront tout de même les fêtes en famille, le mieux est de se confiner préventivement : poser des congés ou télé-travailler une semaine avant le 24 ou le 31 décembre, conseillent-ils. Une "tolérance" sera même appliquée jeudi et vendredi pour les absences des élèves qui s'auto-confinent avant les fêtes, a précisé le cabinet du ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer.

Et si l'auto-confinement n'est pas possible, la meilleure protection contre le coronavirus reste la prudence : maintenir la distanciation autant que faire se peut, porter le masque en intérieur et se laver les mains jusqu'à 15 fois par jour si nécessaire.