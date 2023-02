Rousseau, Diderot et Voltaire sont-ils encore des références pour les jeunes ?

Une culture générale en déclin ? Une étude de l’Ifop a indiqué que la moitié de la population estime qu’aujourd’hui, les Français ont moins de connaissances et de savoir qu’il y a 50 ans. Si les résultats des élèves à la sortie de l’école élémentaire ont progressé depuis cinq ans, ils sont encore insuffisants, a rapporté le ministère de l’Éducation nationale. À peine un élève sur deux sait lire un texte avec aisance et la dégradation de l’orthographe est devenue préoccupante.

Certains confondent les Lumières... aux frères Lumière

En suivant ce constat, Europe 1 s’est rendue en Occitanie, à la rencontre des lycéens toulousains, pour en savoir plus sur leurs connaissances concernant un thème bien précis : l’esprit des Lumières. Certains confondent encore Diderot, Rousseau et Voltaire aux frères Lumière, inventeurs du cinéma. Pour d’autres, le contrat social et l'esprit des lois a encore du sens : "Pour moi, l'esprit des Lumières, c'est comme une réforme de l'esprit de la société. Je pense à l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Ces gens-là avaient compris que la connaissance était une grosse clé pour comprendre ce qu'il se passait autour de nous", a expliqué Elisa.

"C'est le début de la liberté"

"Ça évoque l'évolution de la manière de penser. L'évolution de la condition de la femme aussi. Olympe de Gouges, qui a rédigé la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, s'était beaucoup inspirée de la pensée des Lumières", a résumé Maël. Certains élèves s’extasient en parlant de ces intellectuels du 18e siècle, mais beaucoup trouvent que le mouvement intellectuel des Lumières n’est plus en accord avec le temps actuel. "C'est le début de la liberté en soi, mais les temps ont évolué", tempère un lycéen de terminal. "La liberté, comme elle était à l'époque des Lumières, si on la mettait maintenant, elle serait perçue comme très autoritaire."