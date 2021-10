Revenu d'engagement pour les jeunes : l'enveloppe revue à la baisse par le gouvernement

Le gouvernement met en place une nouvelle aide pour les jeunes. Le dispositif du revenu d'engagement pour les jeunes sera introduit via un amendement au projet de loi de finances pour 2022. L'allocation pourra s'élever jusqu'à 500 euros par jeune et par mois. Le contrat d'engagement pour les jeunes doit être présenté dès jeudi. Cette allocation réservée aux 16-25 ans engagés dans un programme d'aide à l'emploi doit également permettre de recruter de nouveaux agents dans les missions locales et chez Pole emploi.

Coup de rabot de l'exécutif

Mais le dispositif annoncé cet été, avant même d'être lancé, a déjà fondu. Le coût estimé du dispositif était de 2 milliards d'euros, à l'époque où il s'appelait encore revenu d'engagement pour les jeunes. Trois mois plus tard, l'enveloppe a fondu. Elle serait de 500 millions d'euros. De son côté, Matignon préfère désormais parler de "contrat d'engagement". Une manière d'insister sur les obligations des bénéficiaires, qui doivent suivre des parcours d'insertion professionnelle.

La cible du dispositif d'aide est elle aussi revue à la baisse. Seulement" 500.000 jeunes seraient concernés, soit moitié moins qu'initialement prévu. Un projet moins ambitieux, mais cela répond à la baisse du chômage, justifie le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. Les derniers arbitrages doivent être finalisés ce mercredi midi, avant un débat le 4 novembre à l'Assemblée nationale.