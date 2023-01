Retraites : comment des mairies de gauche entendent soutenir la mobilisation du 31 janvier

"J'ai pris la décision avec la municipalité de fermer la mairie le 31 janvier à partir de 12 heures". Pour le maire communiste de la ville de Montreuil en Seine-Saint-Denis, Patrick Bessac, la décision est prise. Suite à la décision prise avec sa municipalité, il fermera la mairie de sa commune le 31 janvier, jour de l'acte II de la mobilisation contre la réforme des retraites, de manière à permettre à tous les agents de participer, s'ils le souhaitent, à la manifestation de soutien et de demande de retrait du projet de loi du gouvernement.

Une mesure bien accueillie

Comme Patrice Bessac, plusieurs maire de gauche ont répondu à l'appel de Fabien Roussel, le patron du Parti communiste français (PCF). Une décision bien accueillie et soutenue par bon nombre d'habitants à Montreuil, comme Audrey, employée à l'état-civil et fière que la municipalité s'investisse pour défendre les retraites : "Je suis plutôt contente qu'ils puissent nous mobiliser, nous permettre de soutenir la mobilisation tout en évitant une perte de salaire deux fois dans le même mois. C'est bien qu'on ait tous la possibilité de faire grève et suivre le mouvement plus facilement".

Certains comme Yves, 57 ans, voudraient que ce mouvement aille encore plus loin. "Toutes les mairies devraient fermer", pense-t-il avant de poursuivre sur sa situation personnelle : "De toute façon, des personnes comme moi, n'arriveront pas à la retraite. Donc plus les gens travailleront tard, moins l'État aura à payer des retraites".

Permettre aux 2.400 employés de la ville de se rendre à la manifestation

Pour Myriam, qui attend son passeport à la mairie, c'était la chose à faire. "On devrait tous manifester. Ça nous concerne tous, donc c'est très bien que les agents de la mairie se mobilisent aussi", explique la Montreuilloise, pour qui la mobilisation doit réunir le plus de monde possible : "Plus de personnes se mobiliseront, mieux ce sera. En général, la mairie fait des bons choix dans ce sens-là. C'est pour ça que j'apprécie ce geste".

Dans la commune de Seine-Saint-Denis, la mairie et l'ensemble des services municipaux fermeront leurs portes à partir de 12 heures. L'objectif étant de permettre aux 2.400 employés de la ville de se rendre à la manifestation de Paris qui débutera à 14 heures le 31 janvier.