Réforme des retraites : à Beauvais, la Nupes «unie» pour mobiliser ses troupes avant mardi

La guerre des amendements est lancée. 7.000 ont d'ores et déjà été déposés en vue de l'examen du projet de loi de réforme des retraites à l'Assemblée nationale le 6 février prochain. La majorité d'entre eux a été déposée par la Nupes. Dans l'hémicycle, mais aussi sur le terrain, la gauche s'organise. À Beauvais, cinq représentants de la Nupes ont organisé jeudi soir un meeting contre la réforme des retraites. Avec un mot d'ordre : ne pas relâcher la pression.

"Cette unité nous permettra de faire plier le gouvernement"

Ce jeudi soir à Beauvais, la salle municipale du Pré Martinet est comble. Face aux militants, un front uni de la gauche et des syndicats. De quoi donner espoir au député écologiste Benjamin Lucas. "Parce que cette unité-là, elle nous permettra de faire plier le gouvernement."

L'objectif est clair : amener le plus de gens dans la rue, même si certains avouent qu'il sera impossible d'égaler la démonstration de force du 19 janvier. Pour l'insoumis Antoine Léaument, pas question de baisser les bras. "On essaie d'apporter une petite pierre dans ce grand édifice et c'est vrai que ces meetings, ça peut donner du peps, un peu de courage et on espère que ça pourra provoquer une augmentation de la mobilisation sociale."

Une union que la Nupes espère retrouver mardi prochain dans la rue, pour l'acte II de la mobilisation contre la réforme des retraites.